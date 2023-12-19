Повітряна тривога в Україні 19 грудня — куди летять ворожі дрони

Шахеди змінили курс — куди летять ворожі дрони
На півдні України оголошено повітряну тривогу. Повідомляється про загрозу від дронів-камікадзе Shahed-136, які тривалий час фіксувалися в Одеській області, але потім змінили курс, і перемістилися в сусідні регіони.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Повітряна тривога в Україні
Як повідомляється, іранські БПЛА можуть рухатись на Херсонщину та Миколаївщину.
Загрозу від нальоту дронів також оголошено і для Кіровоградської області.
Станом на 21:42 карта повітряних тривог наразі виглядає так:
Нагадаємо, що раніше армія Росії запустила ударні безпілотники по Одеській області увечері 19 грудня. В регіоні оголошено повітряну тривогу.
Кошмарили іранські дрони й Хмельниччину. У ніч проти 19 грудня під ворожу атаку потрапив Старокостянтинів. Внаслідок атаки знищено один дрон.
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