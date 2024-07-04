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"Шахеды" изменили направление движения — летят по традиционному маршруту

4 июля 2024 03:14
обновлено: 03:45
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Воздушная тревога в Украине 4 июля — БпЛА изменили направление движения
Беспилотники улетают в небе. Фото: Силы обороны Украины / Telegram
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога в Украине сейчас 4 июля продолжается около четырех часов. Ударные беспилотники все еще кружат над областями, постоянно меняя направление. В частности, цели из Житомирской и Ровенской областей взяли курс на западные области.

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

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По данным Воздушных сил, "шахеды" в очередной раз изменили направление полета:

  • в западной части Житомирской области, курс юго-западный.
  • в северной части Черниговской области, постоянно меняет курс.
  • в восточной и южной частях Сумской области, курс западный/юго-западный.
  • в южной части Харьковской области, курс южный (Днепр).
  • севернее Полтавы и в западной части области постоянно меняет курс.
  • в северной части Ровенской области, курс западный.
Воздушная тревога в Украине 4 июля
Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Таким воздушная тревога продолжается в следующих областях:

  • Ровенской,
  • Житомирской,
  • Хмельницкой,
  • Черниговской,
  • Сумской,
  • Полтавской,
  • Харьковской.
Карта воздушной тревоги сейчас 4 июля
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 03:30. Опасность повторно была объявлена в Киевской области. Таким образом, жителей региона предупреждают об угрозе "шахедов".

В то же время мониторинговый паблик "Николаевский Ванек" уточнил, что беспилотник на Киевщине следует западным курсом в сторону Борисполя.

Воздушная тревога в Киевской области сейчас 4 июля
Скриншот сообщения из Telegram-канала "Николаевский Ванек"

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