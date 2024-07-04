Воздушная тревога в Украине 4 июля — БпЛА изменили направление движения

Беспилотники улетают в небе. Фото: Силы обороны Украины / Telegram

Воздушная тревога в Украине сейчас 4 июля продолжается около четырех часов. Ударные беспилотники все еще кружат над областями, постоянно меняя направление. В частности, цели из Житомирской и Ровенской областей взяли курс на западные области.

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

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По данным Воздушных сил, "шахеды" в очередной раз изменили направление полета:

в западной части Житомирской области, курс юго-западный.

в северной части Черниговской области, постоянно меняет курс.

в восточной и южной частях Сумской области, курс западный/юго-западный.

в южной части Харьковской области, курс южный (Днепр).

севернее Полтавы и в западной части области постоянно меняет курс.

в северной части Ровенской области, курс западный.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Таким воздушная тревога продолжается в следующих областях:

Ровенской,

Житомирской,

Хмельницкой,

Черниговской,

Сумской,

Полтавской,

Харьковской.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 03:30. Опасность повторно была объявлена в Киевской области. Таким образом, жителей региона предупреждают об угрозе "шахедов".

В то же время мониторинговый паблик "Николаевский Ванек" уточнил, что беспилотник на Киевщине следует западным курсом в сторону Борисполя.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Николаевский Ванек"

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