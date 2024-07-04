Воздушная тревога в Украине 4 июля — БпЛА изменили направление движения

"Шахеды" изменили направление движения — летят по традиционному маршруту
Воздушная тревога в Украине сейчас 4 июля продолжается около четырех часов. Ударные беспилотники все еще кружат над областями, постоянно меняя направление. В частности, цели из Житомирской и Ровенской областей взяли курс на западные области.
Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.
Угроза ударных БПЛА сейчас 4 июля
По данным Воздушных сил, "шахеды" в очередной раз изменили направление полета:
- в западной части Житомирской области, курс юго-западный.
- в северной части Черниговской области, постоянно меняет курс.
- в восточной и южной частях Сумской области, курс западный/юго-западный.
- в южной части Харьковской области, курс южный (Днепр).
- севернее Полтавы и в западной части области постоянно меняет курс.
- в северной части Ровенской области, курс западный.
Таким воздушная тревога продолжается в следующих областях:
- Ровенской,
- Житомирской,
- Хмельницкой,
- Черниговской,
- Сумской,
- Полтавской,
- Харьковской.
Обновлено 03:30. Опасность повторно была объявлена в Киевской области. Таким образом, жителей региона предупреждают об угрозе "шахедов".
В то же время мониторинговый паблик "Николаевский Ванек" уточнил, что беспилотник на Киевщине следует западным курсом в сторону Борисполя.
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