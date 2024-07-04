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"Шахеди" змінили напрямок руху — летять традиційним маршрутом

4 липня 2024 03:14
оновлено: 03:45
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Інна Буряк
редактор
Повітряна тривога в Україні 4 липня — БпЛА змінили напрямок руху
Безпілотники летять у небі. Фото: Сили оборони України / Telegram
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога в Україні зараз 4 липня продовжується близько чотирьох годин. Ударні безпілотники досі кружляють над областями, постійно змінюючи напрямок. Зокрема, цілі з Житомирської та Рівненської областей взяли курс на західні області.

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.

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За даними Повітряних сил, "шахеди" вкотре змінили напрямок польоту:

  • в західній частині Житомирської області, курс південно-західний.
  • в північній частині Чернігівської області, постійно змінює курс.
  • в східній та південній частинах Сумської області, курс західний/південно-західний.
  • в південній частині Харківської області, курс південний (Дніпро).
  • північніше Полтави та в західній частині області, постійно змінює курс.
  • в північній частині Рівненської області, курс західний.
Повітряна тривога в Україні 4 липня
Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Таким повітряна тривога продовжується в таких областях:

  • Рівненській,
  • Житомирській,
  • Хмельницькій,
  • Чернігівській,
  • Сумській,
  • Полтавській,
  • Харківській.
Мапа повітряної тривоги зараз 4 липня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 03:30. Небезпеку повторно оголосили в Київській області. Таким чином мешканців регіону попереджають про загрозу "шахедів".

Водночас моніторинговий паблік "Николаевский Ванек" уточнив, що безпілотник на Київщині прямує західним курсом у бік Борисполя.

Повітряна тривога в Київській області зараз 4 липня
Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Николаевский Ванек"

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