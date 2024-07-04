Повітряна тривога в Україні 4 липня — БпЛА змінили напрямок руху

"Шахеди" змінили напрямок руху — летять традиційним маршрутом
Повітряна тривога в Україні зараз 4 липня продовжується близько чотирьох годин. Ударні безпілотники досі кружляють над областями, постійно змінюючи напрямок. Зокрема, цілі з Житомирської та Рівненської областей взяли курс на західні області.
Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.
Загроза ударних БпЛА зараз 4 липня
За даними Повітряних сил, "шахеди" вкотре змінили напрямок польоту:
- в західній частині Житомирської області, курс південно-західний.
- в північній частині Чернігівської області, постійно змінює курс.
- в східній та південній частинах Сумської області, курс західний/південно-західний.
- в південній частині Харківської області, курс південний (Дніпро).
- північніше Полтави та в західній частині області, постійно змінює курс.
- в північній частині Рівненської області, курс західний.
Таким повітряна тривога продовжується в таких областях:
- Рівненській,
- Житомирській,
- Хмельницькій,
- Чернігівській,
- Сумській,
- Полтавській,
- Харківській.
Оновлено 03:30. Небезпеку повторно оголосили в Київській області. Таким чином мешканців регіону попереджають про загрозу "шахедів".
Водночас моніторинговий паблік "Николаевский Ванек" уточнив, що безпілотник на Київщині прямує західним курсом у бік Борисполя.
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