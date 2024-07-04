Повітряна тривога в Україні 4 липня — БпЛА змінили напрямок руху

Безпілотники летять у небі. Фото: Сили оборони України / Telegram

Повітряна тривога в Україні зараз 4 липня продовжується близько чотирьох годин. Ударні безпілотники досі кружляють над областями, постійно змінюючи напрямок. Зокрема, цілі з Житомирської та Рівненської областей взяли курс на західні області.

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.

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За даними Повітряних сил, "шахеди" вкотре змінили напрямок польоту:

в західній частині Житомирської області, курс південно-західний.

в північній частині Чернігівської області, постійно змінює курс.

в східній та південній частинах Сумської області, курс західний/південно-західний.

в південній частині Харківської області, курс південний (Дніпро).

північніше Полтави та в західній частині області, постійно змінює курс.

в північній частині Рівненської області, курс західний.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Таким повітряна тривога продовжується в таких областях:

Рівненській,

Житомирській,

Хмельницькій,

Чернігівській,

Сумській,

Полтавській,

Харківській.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 03:30. Небезпеку повторно оголосили в Київській області. Таким чином мешканців регіону попереджають про загрозу "шахедів".

Водночас моніторинговий паблік "Николаевский Ванек" уточнив, що безпілотник на Київщині прямує західним курсом у бік Борисполя.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Николаевский Ванек"

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