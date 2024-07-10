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"Шахеды" снова атакуют Украину — куда летят вражеские БпЛА

10 июля 2024 00:07
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
Ночная воздушная тревога в Украине 10 июля – какие области в опасности
БпЛА в небе. Фото иллюстративное: neptunep2pgroup.com
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Воздушная тревога в Украине сейчас, ночью в среду, 10 июля, была объявлена в десяти областях. Красные на карте воздушных тревог Киевская, Винницкая, Черкасская, Кировоградская, Николаевская, Херсонская, Днепропетровская, Запорожская, Харьковская и Донецкая области.

В Воздушных Силах ВС Украины сообщили об угрозе ударных БпЛА.

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Карта воздушных тревог на 00:07 10 июля

Что известно о воздушной тревоге ночью 10 июля

В Украине с вечера 9 июля идет атака ударных беспилотников. По состоянию на 00:00 10 июля было известно, что "Шахеды" в Винницкой области держат западный курс, группа БпЛА на Черкасщине следует на Киевщину, группа "Шахедов" на Днепропетровщине летит на север, а "Шахеды" на Херсонщине двигаются на Николаевщину.

Атака ударных БПЛА ночью 10 июля
Скриншот сообщения Воздушных Сил ВС Украины

Мониторинговый Telegram-канал "Николаевский Ванек" сообщал, что на востоке Винницкой области зафиксирован один летящий на запад БпЛА, три дрона следуют через Черкасскую область на Киевскую область, еще три пока находятся в Криворожском районе Днепропетровской области. Также три новых БпЛА летят через Бериславский район в направлении Николаевской области.

Атака "Шахедов" ночью 10 июля
Скриншот сообщения Telegram-канала "Николаевский Ванек"

Напомним, днем 9 июля прогремели взрывы в Одессе. Сначала ПВО работала по вражескому разведывательному дрону, а затем добавилась угроза баллистики.

Также мы сообщали о взрывах, прогремевших вечером 9 июля в Полтавской области. В Воздушных Силах сообщали, что в Полтавскую область с Харьковской области зашла группа крылатых ракет. К тому же в Сумской области зафиксировали вражеские разведывательные БпЛА. По ним отработала ПВО.

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