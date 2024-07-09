Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow У Полтаві пролунали вибухи arrow

У Полтаві пролунали вибухи

9 липня 2024 18:09
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Вибухи у Полтаві 9 липня
Термінова новина
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

У вівторок, 9 липня, у Полтаві пролунали звуки вибухів. Є загроза застосування балістичного озброєння зі сходу.

Про це повідомляють моніторингові канали у Telegram.

Читайте також:

У Полтаві пролунали вибухи

У Повітряних силах повідомили, що група крилатих ракет з Харківщини зайшла на Полтавщину.

"Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу", — йдеться у повідомленні.

Повітряні сили
Повідомлення Повітряних сил у Telegram

Крім того, військові повідомили про небезпеку для інших областей.

"Ракетна небезпека для областей, де оголошена повітряна тривога, зберігається. Залишайтесь в укриттях", — зазначили у Повітряних силах.

Новина доповнюється...

 

 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

8 липня 2024

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання

27 червня 2024

14:51 За Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з Бенфіки

3 липня 2024

13:01 Нові правила надсилання повісток — що змінилося

26 червня 2024

09:12 Шапаренко стане гравцем легендарного клубу — що відомо

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

7 липня 2024

02:12 Мобілізація після 16 липня — в Міноборони пояснили, що чекає на військовозобов'язаних