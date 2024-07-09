Вибухи у Полтаві 9 липня

У Полтаві пролунали вибухи
9 липня 2024 18:09
Термінова новина
У вівторок, 9 липня, у Полтаві пролунали звуки вибухів. Є загроза застосування балістичного озброєння зі сходу.
Про це повідомляють моніторингові канали у Telegram.
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У Полтаві пролунали вибухи
У Повітряних силах повідомили, що група крилатих ракет з Харківщини зайшла на Полтавщину.
"Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу", — йдеться у повідомленні.
Крім того, військові повідомили про небезпеку для інших областей.
"Ракетна небезпека для областей, де оголошена повітряна тривога, зберігається. Залишайтесь в укриттях", — зазначили у Повітряних силах.
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