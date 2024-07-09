Вибухи у Полтаві 9 липня

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У вівторок, 9 липня, у Полтаві пролунали звуки вибухів. Є загроза застосування балістичного озброєння зі сходу.

Про це повідомляють моніторингові канали у Telegram.

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У Полтаві пролунали вибухи

У Повітряних силах повідомили, що група крилатих ракет з Харківщини зайшла на Полтавщину.

"Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу", — йдеться у повідомленні.

Повідомлення Повітряних сил у Telegram

Крім того, військові повідомили про небезпеку для інших областей.

"Ракетна небезпека для областей, де оголошена повітряна тривога, зберігається. Залишайтесь в укриттях", — зазначили у Повітряних силах.

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