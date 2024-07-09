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В Полтаве раздались взрывы

9 июля 2024 18:09
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Взрывы в Полтаве 9 июля
Ракетная атака. Иллюстративное фото: depositphotos
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

Во вторник, 9 июля, в Полтаве раздались звуки взрывов. Есть угроза применения баллистического вооружения с востока.

Об этом сообщают мониторинговые каналы в Telegram.

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В Полтаве раздались взрывы

В Воздушных силах сообщили, что группа крылатых ракет из Харьковской области зашла в Полтавскую область.

"Угроза применения баллистического вооружения с востока", — говорится в сообщении.

Воздушные силы
Сообщение Воздушных сил в Telegram

Перед взрывами в Полтавской области была объявлена воздушная тревога.

"Враждебные разведывательные БПЛА в Сумской и Полтавской областях. Работает ПВО", — добавляют в Воздушных силах.

Кроме того, военные сообщили об опасности для других областей.

"Ракетная опасность для областей, где объявлена воздушная тревога, сохраняется. Оставайтесь в укрытиях", — отметили в воздушных силах.

Воздушная тревога
Карта воздушных тревог. Фото: alarmukraine

Напомним, вечером 9 июля взрывы раздавались и в Одесской области. В регионе была объявлена воздушная тревога, россияне совершили пуски ракет с территории временно оккупированного Крыма.

Также мы сообщали, что на дежурстве в Черном море 9 июля присутствует ракетоноситель врага с "Калибрами" на борту . Также флот россиян подстерегает в Азовском и Средиземном морях.

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