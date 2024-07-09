Взрывы в Полтаве 9 июля

В Полтаве раздались взрывы
Во вторник, 9 июля, в Полтаве раздались звуки взрывов. Есть угроза применения баллистического вооружения с востока.
Об этом сообщают мониторинговые каналы в Telegram.
В Полтаве раздались взрывы
В Воздушных силах сообщили, что группа крылатых ракет из Харьковской области зашла в Полтавскую область.
"Угроза применения баллистического вооружения с востока", — говорится в сообщении.
Перед взрывами в Полтавской области была объявлена воздушная тревога.
"Враждебные разведывательные БПЛА в Сумской и Полтавской областях. Работает ПВО", — добавляют в Воздушных силах.
Кроме того, военные сообщили об опасности для других областей.
"Ракетная опасность для областей, где объявлена воздушная тревога, сохраняется. Оставайтесь в укрытиях", — отметили в воздушных силах.
Напомним, вечером 9 июля взрывы раздавались и в Одесской области. В регионе была объявлена воздушная тревога, россияне совершили пуски ракет с территории временно оккупированного Крыма.
Также мы сообщали, что на дежурстве в Черном море 9 июля присутствует ракетоноситель врага с "Калибрами" на борту . Также флот россиян подстерегает в Азовском и Средиземном морях.
Читайте Новини.LIVE!