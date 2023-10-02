Украинским военным хотят предоставить новые основания для демобилизации: закон

Бойцы Запорожской ТРО стали героями фоторепортажа международных СМИ. Фото: Reuters

Во время действия военного положения военнослужащие ВСУ не могут уволиться с военной службы так же легко, как и в мирное время. В дополнение, количество оснований, дающих такую возможность, существенно уменьшено. Однако недавно в ВР зарегистрировали законопроект, который в случае принятия позволит демобилизоваться еще двум категориям военных.

Речь идет о проекте закона №10093. Документ будет вносить несколько серьезных изменений в ЗУ "О воинской обязанности и военной службе", а также в ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Читайте также:

Новые основания для увольнения с военной службы ― какие изменения предлагают

Созданный законопроект предполагает предоставление права на увольнение с военной службы по семейным обстоятельствам мужчинам из-за усыновления и содержания детей сирот.

Предлагается внести изменение в ст. 26 ЗУ "О воинской обязанности и военной службе", а именно добавить два дополнительных абзаца в часть 2, подпункта г ― увольнение на основании:

содержание военнослужащим ребенка, который был им усыновлен и на момент усыновления был ребенком-сиротой или ребенком, лишенным родительской опеки, в возрасте до 18 лет;

содержание военнослужащим, являющимся опекуном, попечителем, приемным отцом, отцом-воспитателем, ребенка-сироты или ребенка, лишенного родительской опеки, в возрасте до 18 лет.

Таким образом, военным необходимо будет доказать, что у них на содержании есть усыновленный ребенок. Или, что они содержат ребенка, и являются опекунами, попечителями, приемными родителями или отцами-воспитателями.

На момент усыновления ребенок должен быть:

сиротой;

лишенным родительской опеки, в возрасте до 18 лет.

Дело в том, что мужчины, принадлежащие к этим категориям, имеют право на отсрочку от мобилизации, но права на увольнение с военной службы у них нет. При этом еще в начале полномасштабной войны многие мужчины, принадлежащие к этим категориям, были мобилизованы.

"В реальной жизни имеем ситуацию, что в первые дни полномасштабного вторжения многие усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, были мобилизованы в ВСУ без разъяснения с стороны ТЦК того, что они имеют право на отсрочку и должны служить только по собственному желанию.

Таким образом, было массово нарушено право вышеупомянутой категории граждан нести военную службу по собственному желанию и только по месту жительства, так как по результатам этого нарушения государством не предоставлено право таким родителям, имеющим на содержании детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки, права увольняться с рядов ВСУ во время действия военного положения ", ― говорится в пояснительной записке.

Мобилизированы в ряды ВСУ украинские мужчины. Фото: google.com

Что закон меняет для военнообязанных

Авторы законопроекта предлагают внести изменения в ч. 1 ст. 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и уточнить, что не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанные, которые являются:

усыновителями, на содержании которых находятся усыновленные ими дети, которые во время усыновления были детьми-сиротами или детьми, лишенными родительской опеки, в возрасте до 18 лет;

опекунами, попечителями, приемными родителями, родителями-воспитателями, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет;

женщинами, находящимися в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, а также если ребенок нуждается в домашнем уходе продолжительностью, определенной в медицинском заключении, но не более чем до достижения им шестилетнего возраста;

беременные.

Напомним, мы писали, может ли военный досрочно расторгнуть контракт во время войны.

Ранее мы рассказывали, как военному уволиться со службы из-за состояния здоровья во время войны.

Также мы сообщали, что в Украине приняли законопроект, позволяющий уволиться с военной службы военным, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время войны.