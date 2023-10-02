Українським військовим хочуть надати нові підстави для демобілізації: закон

Бійці Запорізької ТрО стали героями фоторепортажу міжнародних ЗМІ. Фото: Reuters

Під час дії воєнного стану військовослужбовці ЗСУ не можуть звільнитися з військової служби так само легко, як і у мирний час. На додаток, кількість підстав, які дають таку змогу, суттєво зменшена. Проте нещодавно у ВР зареєстрували законопроєкт, який у разі ухвалення надаватиме змогу демобілізуватися ще двом категоріям військових.

Мова йде про проєкт закону № 10093. Документ вноситиме кілька серйозних змін у ЗУ "Про військовий обов'язок і військову службу", а також у ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Читайте також:

Нові підстави для звільнення з військової служби ― які зміни пропонують

Створений законопроєкт передбачає надання права на звільнення з військової служби за сімейними обставинами чоловікам через усиновлення та утримання дітей сиріт.

Пропонується внести зміну в ст. 26 ЗУ "Про військовий обов'язок і військову службу", а саме додати два додаткові абзаци в частину 2, підпункту г ― звільнення на підставі:

утримання військовослужбовцем дитини, яка була ним усиновлена і на момент усиновлення була дитиною-сиротою або дитиною, позбавленою батьківського піклування, віком до 18 років;

утримання військовослужбовцем, який є опікуном, піклувальником, прийомним батьком, батьком-вихователем, дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, віком до 18 років.

Таким чином, військовим необхідно буде довести, що у них на утриманні є дитина, яка була усиновлена. Або, що вони утримують дитину, і є опікунами, піклувальниками, прийомними батьками або батьками-вихователями.

На момент усиновлення дитина має бути:

сиротою;

позбавленою батьківського піклування, віком до 18 років.

Річ у тому, що чоловіки, які належать до цих категорій, мають право на відстрочку від мобілізації, але права на звільнення з військової служби вони не мають. При цьому ще на початку повномасштабної війни багато чоловіків, які належать до цих категорій, були мобілізовані.

"В реальному житті маємо ситуацію, що в перші дні повномасштабного вторгнення багато усиновителів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, були мобілізовані до ЗСУ без роз’яснення з боку ТЦК того, що вони мають право на відстрочку і мають служити лише за власним бажанням.

Таким чином було масово порушене право вищезазначеної категорії громадян нести військову службу за власним бажанням і тільки за місцем проживання, бо за наслідками цього порушення державою не надано право таким батькам, які мають на утриманні дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, права звільнятись з лав ЗСУ під час дії воєнного стану", ― йдеться у пояснювальній записці.

Мобілізовані до лав ЗСУ українські чоловіки. Фото: google.com

Що проєкт закону змінює для військовозобов'язаних

Автори законопроєкту пропонують внести зміни у ч. 1 ст. 23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" та уточнити, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані, які є:

усиновлювачами, на утриманні яких перебувають усиновлені ними діти, які на час усиновлення були дітьми-сиротами або дітьми, позбавленими батьківського піклування, віком до 18 років;

опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років;

жінками, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а також якщо дитина потребує домашнього догляду тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш як до досягнення нею шестирічного віку;

вагітні.

Нагадаємо, ми писали, чи може військовий достроково розірвати контракт під час війни.

Раніше ми розповідали, як військовому звільнитися зі служби через стан здоров'я під час війни.

Також ми повідомляли, що в Україні прийняли законопроєкт, який дозволяє звільнитися з військової служби військовим, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти під час війни.