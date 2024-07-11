Швеция присоединилась к Коалиции дронов для Украины

Боец ВСУ с дроном. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

В сотрудничество по беспилотным летательным аппаратам для Украины, также известному как Международная коалиция беспилотников, вошла Швеция. Теперь Стокгольм примет участие в поставках Киеву беспилотников с обучением пилотов.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Швеции в понедельник, 11 июля.

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Как сообщается, этот указ подписал министр обороны Швеции Пол Йонссон на саммите НАТО в Вашингтоне.

"Дроны стали важной частью современной войны и имеют огромное значение для Украины, чтобы иметь возможность останавливать атаки России, прежде всего на земле, и собирать информацию на поле боя. Вместе с другими странами мы будем поддерживать Украину в коалиции из беспилотников по закупкам, поставкам и обучению пилотов дронов", — заявил он.

В то же время, политик отметил, что участие скандинавского королевства в коалиции дронов добавляет важный опыт и знания для развития шведского оборонного потенциала в этой области.

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Напомним, ранее Швеция предоставила Украине самый большой пакет военной помощи, стоимостью в 1,3 миллиарда долларов, куда также вошли два самолета ДРЛО ASC 890.

Также Министерство обороны страны рассматривает возможность передачи Украине тяжелых зенитно-ракетных комплексов Patriot.

В Стокгольме, в частности, заявили о готовности предоставить 30 млн евро на закупку боеприпасов для украинских солдат на передовой.