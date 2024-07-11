Швеція приєдналася до Коаліції дронів для України

Боєць ЗСУ з дроном. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

До співпраці щодо безпілотних літальних апаратів для України, також відомої як Міжнародна коаліція безпілотників, увійшла Швеція. Тепер Стокгольм братиме участь у постачанні Києву безпілотників з навчанням пілотів.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони Швеції у понеділок, 11 липня.

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Як повідомляється, цей указ підписав міністр оборони Швеції Пол Йонссон на саміті НАТО у Вашингтоні.

"Дрони стали важливою частиною сучасної війни та мають величезне значення для України, щоб мати змогу зупиняти атаки Росії, насамперед на землі, і збирати інформацію на полі бою. Разом з іншими країнами ми підтримуватимемо Україну в коаліції з безпілотників щодо закупівель, постачання та навчання пілотів дронів", — заявив він.

Водночас політик зазначив, що участь скандинавського королівства в коаліції дронів додає важливий досвід і знання для розвитку шведського оборонного потенціалу в цій галузі.

Військова допомога від Швеції — останні новини

Нагадаємо, раніше Швеція надала Україні найбільший пакет військової допомоги вартістю у 1,3 мільярда доларів, куди також увійшли два літаки ДРЛВ ASC 890.

Також Міністерство оборони країни розглядає можливість передачі Україні важких зенітно-ракетних комплексів Patriot.

У Стокгольмі, зокрема, заявили про готовність надати 30 млн євро на закупівлю боєприпасів для українських солдатів на передовій.