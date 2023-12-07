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Что больше всего хотят спросить россияне у Путина — результаты опроса

7 декабря 2023 07:46
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Что больше всего хотят спросить россияне у Путина — результаты опроса
Российский диктатор Владимир Путин. Фото: REUTERS
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Все больше россиян хотят спросить у российского диктатора Владимира Путина, когда закончится война. Кроме того, жители РФ интересуют окончание мобилизации и возможность мира или победы.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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Что больше всего хотят спросить россияне у Путина

Как отмечается, 5 декабря независимая российская социологическая организация "Левада-Центр" обнародовала опрос, в котором подробно описала вопросы, какие россияне хотят задать своему президенту на прямой линии, которая состоится 14 декабря. Среди всех вопросов лидируют вопросы (21%) о войне в Украине, окончании мобилизации и возможности мира или победы России. Второй и третий по частоте вопросов (по 8% ответов) касались пенсий и социальных программ.

"Опрос показывает, что российская общественность продолжает сомневаться в завершении и результатах войны, несмотря на попытки российского правительства заглушить антивоенную риторику и протесты к мобилизации", — говорится в сообщении.

Кроме того, все больше россиян поддерживают вывод российских войск из Украины и считают, что Россия должна начать мирные переговоры с Украиной.

"Сообщается, что Путин сосредоточит свою президентскую кампанию на якобы внутренней стабильности России и усилении критики Запада вместо того, чтобы сосредотачиваться на войне, поэтому непонятно, собирается ли Путин отвечать на вопрос о войне во время мероприятия "Прямая линия", которая, вероятно, будет служить как начало президентской кампании Путина 2024 года", — считают аналитики.

Напомним, что по данным ГУР, на временно оккупированных территориях Украины Кремль планирует провести президентские выборы. Власти России уже приказали провести принудительную паспортизацию жителей оккупированных земель.

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