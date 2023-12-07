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Що найбільше хочуть запитати росіяни в Путіна — результати опитування

7 грудня 2023 07:46
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Що найбільше хочуть запитати росіяни в Путіна — результати опитування
Російський диктатор Володимир Путін. Фото: REUTERS
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Все більше росіян хочуть запитати в російського диктатора Володимира Путіна, коли закінчиться війна. Окрім того, жителі РФ цікавить закінчення мобілізації та можливість миру чи перемоги.

Про це йдеться в звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Що найбільше хочуть запитати росіяни в Путіна

Як зазначається, 5 грудня незалежна російська соціологічна організація "Левада-Центр" оприлюднила опитування, у якому детально описала питання, які росіяни хочуть поставити своєму президенту на прямій лінії, яка відбудеться 14 грудня. Серед усіх запитань лідирують запитання (21%) про війну в Україні, закінчення мобілізації та можливість миру чи перемоги Росії.  Друге і третє за частотою запитання (по 8% відповідей) стосувалися пенсій та соціальних програм.

"Опитування показує, що російська громадськість продовжує сумніватися в завершенні та результатах війни, попри спроби російського уряду заглушити антивоєнну риторику та протести до мобілізації", — йдеться у повідомленні. 

Окрім того, все більше росіян підтримують виведення російських військ з України і вважають, що Росія повинна почати мирні переговори з Україною.

"Повідомляється, що Путін зосередить свою президентську кампанію на нібито внутрішній стабільності Росії та посиленні критики Заходу замість того, щоб зосереджуватися на війні, тому незрозуміло, чи збирається Путін відповідати на питання про війну під час заходу "Пряма лінія", яка, ймовірно, буде служити як початок президентської кампанії Путіна 2024 року", — вважають аналітики. 

Нагадаємо, що за даними ГУР, на тимчасово окупованих територіях України Кремль планує провести президентські вибори. Влада Росії вже наказала провести примусову паспортизацію жителів окупованих земель.

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