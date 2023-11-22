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Что нужно Украине, чтобы восстановить ядерный арсенал

22 ноября 2023 06:30
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист
Что нужно Украине, чтобы восстановить ядерный арсенал
Ядерный комплекс "Пионер" в Винницком музее. Фото: Википедия
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист

Украина вполне способна восстановить свой ядерный арсенал, для этого у нас в стране есть все от технологий до носителей. Но главным фактором в вопросе восстановления ядерного потенциала является политическая воля руководства страны.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

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У Украины есть все шансы восстановить свой ядерный арсенал.

"Мы имеем все необходимое — от технической базы до носителей", — подчеркнул Дмитрий Снегирев.

Он напомнил, что вся ядерная программа СССР базировалась на разработках украинского конструкторского бюро "Південне".

Главное препятствие для восстановления ядерного арсенала

Дмитрий Снегирев подчеркнул, что вопрос возможного восстановления ядерного потенциала Украины — не технический, а политический.

"Самый главный фактор, который может решить этот вопрос — это политическая воля украинского руководства", — уверен эксперт.

Напомним, что Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил в интервью изданию The Economist о том, что Украине нужны новейшие военные технологии, в том числе и для усиления зенитно-ракетной компоненты.

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