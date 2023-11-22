Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Що потрібно Україні, аби відновити ядерний арсенал arrow

Що потрібно Україні, аби відновити ядерний арсенал

22 листопада 2023 06:30
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Що потрібно Україні, аби відновити ядерний арсенал
Ядерний комплекс "Піонер" у вінницькому музеї. Фото: Вікіпедія
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Україна цілком здатна відновити свій ядерний арсенал, для цього у нас в країні є все — від технологій до носіїв. Але найголовнішим фактором у питання відновлення ядерного потенціалу є політична воля керівництва країни.

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

Читайте також:

Чи можливо Україні відновити ядерний статус

Україна має усі шанси відновити свій ядерний арсенал.

"Ми маємо усе необхідне — від технічної бази до носіїв", — підкреслив Дмитро Снєгирьов.

Він нагадав, що уся ядерна програма СРСР базувалася на розробках українського конструкторського бюро "Південне".

Головна перешкода для відновлення ядерного арсеналу

Дмитро Снєгирьов підкреслив, що питання можливого відновлення ядерного потенціалу України – не технічне, а політичне.

"Найголовніший фактор, який може вирішити це питання — це політична воля українського керівництва", — упевнений експерт.

Нагадаємо, що Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив у інтерв’ю виданню The Economist про те, що Україні потрібні новітні військові технології, зокрема, і для посилення зенітно-ракетної компоненти.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:42 Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

15:15Мовний скандал у виші в Дніпрі — деякі студенти стали на захист викладачки

00:58 Страйк на кордоні — у ДПСУ озвучили несподівану мету польських перевізників

06:10 Пенсіонери зможуть отримати 9,6 тис. гривень — стали відомі категорії громадян

18:19 Країни Заходу незадоволені операціями українських спецслужб, — The Times

Чи продають українцям гуманітарку — як перевірити іноземні медичні препарати в аптеках - 80x80

Чи продають українцям гуманітарку — як перевірити іноземні медичні препарати в аптеках

05:51 Яких військових потребують на передовій — перелік спеціальностей

Новина з відео

11:30Черговий мовний скандал в Одеській області — деталі

15:39 Росіяни влаштували аварію на ЗАЕС — на п'ятому енергоблоці стався витік

17:24Місто напівоточене — в ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці

08:36 Жирона продасть Циганкова і поверне Ромеу

Актуальне по темі