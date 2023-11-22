Що потрібно Україні, аби відновити ядерний арсенал

Ядерний комплекс "Піонер" у вінницькому музеї. Фото: Вікіпедія

Україна цілком здатна відновити свій ядерний арсенал, для цього у нас в країні є все — від технологій до носіїв. Але найголовнішим фактором у питання відновлення ядерного потенціалу є політична воля керівництва країни.

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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Україна має усі шанси відновити свій ядерний арсенал.

"Ми маємо усе необхідне — від технічної бази до носіїв", — підкреслив Дмитро Снєгирьов.

Він нагадав, що уся ядерна програма СРСР базувалася на розробках українського конструкторського бюро "Південне".

Головна перешкода для відновлення ядерного арсеналу

Дмитро Снєгирьов підкреслив, що питання можливого відновлення ядерного потенціалу України – не технічне, а політичне.

"Найголовніший фактор, який може вирішити це питання — це політична воля українського керівництва", — упевнений експерт.

Нагадаємо, що Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив у інтерв’ю виданню The Economist про те, що Україні потрібні новітні військові технології, зокрема, і для посилення зенітно-ракетної компоненти.