Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Что продемонстрировала реакция Кремля на удары по российским НПЗ arrow

Что продемонстрировала реакция Кремля на удары по российским НПЗ

19 марта 2024 04:32
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист
Что продемонстрировала реакция Кремля на удары по российским НПЗ
Третий президент России Дмитрий Медведев. Фото: росСМИ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист

Кремль отреагировал на атаки по российским нефтеперерабатывающим заводам пугалки от Дмитрия Медведева. Но слова экс-президента РФ подтвердили бессилие и невозможность россиян сделать что-нибудь с украинскими дронами.

Об этом отметил в комментарии Новини.LIVE военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

Читайте также:

Кого отправили пугать Украину после атак на НПЗ

Россия отреагировала на активизацию дроновых атак по объектам инфраструктуры на ее территории, но сделала так, что только помешала себе.

"Реагировать на эти атаки отправили Дмитрия Медведева, потому что самому Путину, очевидно, было не с руки угрожать Украине", — предположил Дмитрий Снегирев.

Что показала реакция России на дроновые атаки

Сама же реакция бывшего президента России показала слабость страны-агрессора.

"Фактически они признали свое бессилие, признали, что не могут ничего поделать с украинскими дронами", — отметил эксперт.

Напомним, что недавние атаки Сил обороны Украины привели к остановке работы трех главных нефтеперерабатывающих заводов в России. По данным СМИ, эти объекты составляют около 12% мощностей РФ.

Также мы писали о том, что в российской Рязани 13 марта после трех взрывов загорелась нефтебаза. В тот же день в Волгодонске в Ростовской области прогремели взрывы неподалеку от Ростовской АЭС.

ВСУ
Дмитрий Медведев
Дмитрий Снегирев
дроны
война в Украине
Россия

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться