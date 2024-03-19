Что продемонстрировала реакция Кремля на удары по российским НПЗ

Третий президент России Дмитрий Медведев. Фото: росСМИ

Кремль отреагировал на атаки по российским нефтеперерабатывающим заводам пугалки от Дмитрия Медведева. Но слова экс-президента РФ подтвердили бессилие и невозможность россиян сделать что-нибудь с украинскими дронами.

Об этом отметил в комментарии Новини.LIVE военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

Читайте также:

Кого отправили пугать Украину после атак на НПЗ

Россия отреагировала на активизацию дроновых атак по объектам инфраструктуры на ее территории, но сделала так, что только помешала себе.

"Реагировать на эти атаки отправили Дмитрия Медведева, потому что самому Путину, очевидно, было не с руки угрожать Украине", — предположил Дмитрий Снегирев.

Что показала реакция России на дроновые атаки

Сама же реакция бывшего президента России показала слабость страны-агрессора.

"Фактически они признали свое бессилие, признали, что не могут ничего поделать с украинскими дронами", — отметил эксперт.

Напомним, что недавние атаки Сил обороны Украины привели к остановке работы трех главных нефтеперерабатывающих заводов в России. По данным СМИ, эти объекты составляют около 12% мощностей РФ.

Также мы писали о том, что в российской Рязани 13 марта после трех взрывов загорелась нефтебаза. В тот же день в Волгодонске в Ростовской области прогремели взрывы неподалеку от Ростовской АЭС.