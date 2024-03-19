Що продемонструвала реакція Кремля на удари по російських НПЗ

Третій президент Росії Дмитро Медведєв. Фото: росЗМІ

Кремль відреагував на атаки по російських нафтопереробних заводах лякалками від Дмитра Медведєва. Але слова експрезидента РФ підтвердили безсилля і неможливість росіян зробити щось із українськими дронами.

Про це наголосив у коментарі Новини.LIVE військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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Росія відреагувала на активізацію дронових атак по об’єктах інфраструктури на її території, але зробила так, що тільки зашкодила собі.

"Реагувати на ці атаки відправили Дмитра Медведєва, бо самому Путіну, очевидно, було не з руки погрожувати Україні", — припустив Дмитро Снєгирьов.

Що показала реакція Росії на дронові атаки

Сама ж реакція колишнього президента Росії продемонструвала слабкість країни-агресора.

"Фактично вони визнали своє безсилля, визнали, що не можуть нічого зробити із українськими дронами", — зазначив експерт.

Нагадаємо, що нещодавні атаки Сил оборони України призвели до зупинки роботи трьох головних нафтопереробних заводів у Росії. За даними ЗМІ, ці об'єкти становлять близько 12% потужностей РФ.

Також ми писали про те, що у російській Рязані 13 березня після трьох вибухів зайнялася нафтобаза. Того ж дня у Волгодонську Ростовської області прогриміли вибухи неподалік від Ростовської АЕС.