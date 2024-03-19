Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Що продемонструвала реакція Кремля на удари по російських НПЗ arrow

Що продемонструвала реакція Кремля на удари по російських НПЗ

19 березня 2024 04:32
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Що продемонструвала реакція Кремля на удари по російських НПЗ
Третій президент Росії Дмитро Медведєв. Фото: росЗМІ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Кремль відреагував на атаки по російських нафтопереробних заводах лякалками від Дмитра Медведєва. Але слова експрезидента РФ підтвердили безсилля і неможливість росіян зробити щось із українськими дронами.

Про це наголосив у коментарі Новини.LIVE військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

Читайте також:

Кого відправили лякати Україну після атак на НПЗ

Росія відреагувала на активізацію дронових атак по об’єктах інфраструктури на її території, але зробила так, що тільки зашкодила собі.

"Реагувати на ці атаки відправили Дмитра Медведєва, бо самому Путіну, очевидно, було не з руки погрожувати Україні", — припустив Дмитро Снєгирьов.

Що показала реакція Росії на дронові атаки

Сама ж реакція колишнього президента Росії продемонструвала слабкість країни-агресора.

"Фактично вони визнали своє безсилля, визнали, що не можуть нічого зробити із українськими дронами", — зазначив експерт.

Нагадаємо, що нещодавні атаки Сил оборони України призвели до зупинки роботи трьох головних нафтопереробних заводів у Росії. За даними ЗМІ, ці об'єкти становлять близько 12% потужностей РФ. 

Також ми писали про те, що у російській Рязані 13 березня після трьох вибухів зайнялася нафтобаза.  Того ж дня у Волгодонську Ростовської області прогриміли вибухи неподалік від Ростовської АЕС. 

ЗСУ
Дмитро Медведєв
Дмитро Снєгирьов
дрони
війна в Україні
Росія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися