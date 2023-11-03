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Что делать, если командир отказывает в отпуске — советы украинским военным

3 ноября 2023 05:45
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор
Что делать, если военному ВСУ не дают отпуск — советы юристов
Украинские военные на фронте в Авдеевке, Донецкая область, 29 апреля 2023 год. Фото: Getty Images
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор

Как известно, еще летом 2023 года был принят законопроект №9342, урегулировавший продолжительность отпусков для всех категорий военнослужащих. Так, защитники и защитницы получили право на ежегодный основной отпуск продолжительностью 30 дней, когда раньше было всего 10. Однако нередко бойцы сталкиваются с проблемой, когда командование отказывает в отпуске.

Как действовать в таком случае, куда следует обращаться военному, объяснили юристы компании MORIS Виталий Гуренко и Ростислав Соботник в комментарии "УП. Життя".

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Когда командир имеет право отказать военному в отпуске

Командир может отказать, если 30% от общей численности военнослужащих определенной категории соответствующего подразделения уже находятся в отпуске.

Тогда предоставление отпуска другим военным возможно, когда их побратимы вернутся с отдыха.

Что делать, если командир неправомерно отказывает в отпуске

Как отмечают правозащитники, военный должен подавать рапорт на предоставление отпуска в двух экземплярах. На одном из них должен быть указан номер, дата и подпись того, кто принял этот рапорт — командира или начальника.

Прежде всего, военному очень важно добиваться письменного объяснения, почему именно ему отказывают в его праве на отпуск. Также можно создать акт отказа и указать в нем двух свидетелей.

Если же отказа нет, можно обжаловать бездействие командования.

"В случае прямого отказа в предоставлении отпуска или бездействия в виде затягивания с рассмотрением рапорта военнослужащий может обжаловать такие действия командования путем подачи жалоб к высшему военному руководству, Министерству обороны", — объясняют юристы.

 

Что делать, если военному ВСУ не дают отпуск — советы юристов
Военный пишет рапорт. Фото: suspilne.media

Когда военный имеет право написать жалобу

Военнослужащий имеет право написать жалобу в случае:

  • принятие незаконных решений;
  • действий или бездействия командиров или других военнослужащих;
  • нарушение прав, законных интересов и свобод;
  • незаконное возложение обязанностей;
  • незаконного привлечения к ответственности.

В таком случае обжалование подается к:

  • должностным лицам;
  • органам военного управления;
  • органам управления Службы правопорядка;
  • органам, которые проводят досудебное следствие;
  • других государственных органов

Важно: жалоба по другим вопросам подается непосредственно командиру того человека, действия которого оспаривает военный.

Права военных, подавших жалобу

Военнослужащие, подавшие жалобу, имеют право:

  • лично изложить свои аргументы человеку, который его проверяет;
  • требовать привлечь к рассмотрению свидетелей;
  • представить дополнительные материалы, касающиеся дела;
  • присутствовать при рассмотрении жалобы;
  • получить письменный ответ о результатах рассмотрения жалобы;
  • ознакомиться с материалами проверки жалобы;
  • обжаловать принятое решение в суде;
  • требовать возмещения причиненного ущерба.

"При подаче заявления или жалобы, военнослужащему следует сделать копию, чтобы на ней поставили отметку о получении с регистрационным номером и датой. В случае отказа в регистрации заявления или жалобы, военнослужащий может направить документы по почте с описанием вложения или через адвоката, предварительно заключив договор о предоставлении юридической помощи", — советуют юристы.

Также дисциплинарный устав ВСУ предусматривает, что никто не может быть обижен на службе или привлечен к ответственности за то, что он подал предложение, заявление или жалобу.

В то же время, подача жалобы не освобождает военного от исполнения своих обязанностей и приказов командира.

Подавать жалобу запрещено во время:

  • боевого дежурства;
  • нахождение в строю;
  • стражи;
  • суточного наряда;
  • занятий.

Раньше мы сообщали, как украинскому военному уйти в отпуск во время войны, какие бывают виды отпуска и сроки.

Напомним, мы писали, как военному выехать из Украины на лечение, в командировку или отпуск.

Также мы рассказывали, как военному уйти в отпуск по семейным обстоятельствам.

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