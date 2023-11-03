Что делать, если военному ВСУ не дают отпуск — советы юристов

Что делать, если командир отказывает в отпуске — советы украинским военным
Как известно, еще летом 2023 года был принят законопроект №9342, урегулировавший продолжительность отпусков для всех категорий военнослужащих. Так, защитники и защитницы получили право на ежегодный основной отпуск продолжительностью 30 дней, когда раньше было всего 10. Однако нередко бойцы сталкиваются с проблемой, когда командование отказывает в отпуске.
Как действовать в таком случае, куда следует обращаться военному, объяснили юристы компании MORIS Виталий Гуренко и Ростислав Соботник в комментарии "УП. Життя".
Когда командир имеет право отказать военному в отпуске
Командир может отказать, если 30% от общей численности военнослужащих определенной категории соответствующего подразделения уже находятся в отпуске.
Тогда предоставление отпуска другим военным возможно, когда их побратимы вернутся с отдыха.
Что делать, если командир неправомерно отказывает в отпуске
Как отмечают правозащитники, военный должен подавать рапорт на предоставление отпуска в двух экземплярах. На одном из них должен быть указан номер, дата и подпись того, кто принял этот рапорт — командира или начальника.
Прежде всего, военному очень важно добиваться письменного объяснения, почему именно ему отказывают в его праве на отпуск. Также можно создать акт отказа и указать в нем двух свидетелей.
Если же отказа нет, можно обжаловать бездействие командования.
"В случае прямого отказа в предоставлении отпуска или бездействия в виде затягивания с рассмотрением рапорта военнослужащий может обжаловать такие действия командования путем подачи жалоб к высшему военному руководству, Министерству обороны", — объясняют юристы.
Когда военный имеет право написать жалобу
Военнослужащий имеет право написать жалобу в случае:
- принятие незаконных решений;
- действий или бездействия командиров или других военнослужащих;
- нарушение прав, законных интересов и свобод;
- незаконное возложение обязанностей;
- незаконного привлечения к ответственности.
В таком случае обжалование подается к:
- должностным лицам;
- органам военного управления;
- органам управления Службы правопорядка;
- органам, которые проводят досудебное следствие;
- других государственных органов
Важно: жалоба по другим вопросам подается непосредственно командиру того человека, действия которого оспаривает военный.
Права военных, подавших жалобу
Военнослужащие, подавшие жалобу, имеют право:
- лично изложить свои аргументы человеку, который его проверяет;
- требовать привлечь к рассмотрению свидетелей;
- представить дополнительные материалы, касающиеся дела;
- присутствовать при рассмотрении жалобы;
- получить письменный ответ о результатах рассмотрения жалобы;
- ознакомиться с материалами проверки жалобы;
- обжаловать принятое решение в суде;
- требовать возмещения причиненного ущерба.
"При подаче заявления или жалобы, военнослужащему следует сделать копию, чтобы на ней поставили отметку о получении с регистрационным номером и датой. В случае отказа в регистрации заявления или жалобы, военнослужащий может направить документы по почте с описанием вложения или через адвоката, предварительно заключив договор о предоставлении юридической помощи", — советуют юристы.
Также дисциплинарный устав ВСУ предусматривает, что никто не может быть обижен на службе или привлечен к ответственности за то, что он подал предложение, заявление или жалобу.
В то же время, подача жалобы не освобождает военного от исполнения своих обязанностей и приказов командира.
Подавать жалобу запрещено во время:
- боевого дежурства;
- нахождение в строю;
- стражи;
- суточного наряда;
- занятий.
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