Що робити, якщо військовому ЗСУ не дають відпустку — поради юристів

Українські військові на фронті в Авдіївці, Донецька область, 29 квітня 2023 рік. Фото: Getty Images

Як відомо, ще влітку 2023 року було прийнято законопроєкт №9342, який врегулював тривалість відпусток для усіх категорій військовослужбовців. Так, захисники та захисниці отримали право на щорічну основну відпустку тривалістю 30 днів, коли раніше було лише 10. Проте, не рідко бійці стикаються з проблемою, коли командування відмовляє у відпустці.

Як діяти у такому випадку, куди слід звертатися військовому, пояснили юристи компанії MORIS Віталій Гуренко та Ростислав Соботник в коментарі "УП. Життя".

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Коли командир має право відмовити у відпустці військовому

Командир може відмовити, якщо 30% загальної чисельності військовослужбовців певної категорії відповідного підрозділу вже перебувають у відпустці.

Тоді надання відпустки іншим військовим можливе, коли їх побратими повернуться з відпочинку.

Що робити, якщо командир неправомірно відмовляє у відпустці

Як зазначають правозахисники, військовий має подавати рапорт на надання відпустки у двох примірниках. На одному з них мають бути вказані номер, дата і підпис того, хто прийняв цей рапорт — командира або начальника.

Насамперед військовому дуже важливо домагатися письмового пояснення, чому саме йому відмовляють у його праві на відпустку. Також можна створити акт відмови та вказати в ньому двох свідків.

Якщо ж відмови немає, можна оскаржувати бездіяльність командування.

"У випадку прямої відмови у наданні відпустки або бездіяльності у вигляді затягування із розглядом рапорту військовослужбовець може оскаржити такі дії командування шляхом подачі скарг до вищого військового керівництва, Міністерства оборони", – пояснюють юристи.

Військовий пише рапорт. Фото: suspilne.media

Коли військовий має право написати скаргу

Військовослужбовець має право написати скаргу у разі:

прийняття незаконних рішень;

дій або бездіяльності командирів чи інших військовослужбовців;

порушення прав, законних інтересів та свобод;

незаконного покладення обов’язків;

незаконного притягнення до відповідальності.

У такому випадку оскарження подається до:

посадових осіб;

органів військового управління;

органів управління Служби правопорядку;

органів, які проводять досудове слідство;

інших державних органів.

Важливо: скарга з інших питань подається безпосередньо командиру тієї людини, дії якої військовий оскаржує.

Права військових, які подали скаргу

Військовослужбовці, які подали скаргу, мають право:

особисто викласти свої аргументи людині, яка її перевіряє;

вимагати залучити до розгляду свідків;

подати додаткові матеріали, що стосуються справи;

бути присутнім під час розгляду скарги;

отримати письмову відповідь про результати розгляду скарги;

ознайомитися з матеріалами перевірки скарги;

оскаржити прийняте рішення в суді;

вимагати відшкодування завданих збитків.

"Під час подачі заяви чи скарги, військовослужбовцю варто зробити копію, щоб на ній поставили відмітку про отримання з реєстраційним номером та датою. У випадку відмови в реєстрації заяви чи скарги, військовослужбовець може направити документи поштою з описом вкладення або через адвоката, попередньо уклавши договір про надання правничої допомоги", — радять юристи.

Також дисциплінарний статут ЗСУ передбачає, що ніхто не може бути скривджений на службі чи притягнутий до відповідальності за те, що він подав пропозицію, заяву чи скаргу.

Водночас подання скарги не звільняє військового від виконання своїх обов’язків та наказів командира.

Подавати скаргу заборонено під час:

бойового чергування;

перебування у строю;

варти;

добового наряду;

занять.

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