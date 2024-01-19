Что стоит за угрозами Медведева — эксперты прокомментировали небылицы путинской элиты

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев. Фото: росСМИ

Политолог Владимир Фесенко и военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко прокомментировали заявления заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, который снова угрожал Украине и плел небылицы. По словам экспертов, такие заявления не стоит учитывать, ведь они направлены на запугивание.

Об этом говорится в материале ТСН.

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"Сейчас я в Давосе на украинских мероприятиях. Вчера, когда была дискуссия историков, было упомянуто это сообщение Медведева. На мой взгляд, очень точно и точно отреагировал известный украинский историк Ярослав Грицак. Он сказал, что на самом деле не стоит вести дискуссию с клиническим идиотом. Я бы сказал, с политическим идиотом, в которого превратился Дмитрий Медведев", — отметил Владимир Фесенко.

По его словам, публикацию Медведева нельзя анализировать рационально. Эксперт объяснил мотивацию чиновника писать такие сообщения — он пытается быть "пропутинским больше, чем Путин". К тому же, какие-либо договоренности о мире с такими людьми как Медведев невозможны.

"Но если они (российская верхушка. — Ред.) будут ощущать силу, способность защиты самой Украины, поддержку Украины Западом, то никакие из угроз, о которых пишет Медведев, не станут реальностью. Это будет истерика, не больше", — пояснил политолог.

Он отмечает важность поддержки Украины от западных и других международных партнеров, ведь если Россия будет видеть за нами силу, то не решится на новую агрессию.

"Это вполне понятно даже без алкоголика Медведева, что риски войны есть и через 10 лет, и через 20, и через 50, потому что у России всегда были хищнические намерения в отношении Украины. В этом нет ничего удивительного. Это не какое-то предупреждение, которое не имеет аналогов в мире. Это исторический контекст событий между Россией и Украиной. Устрашение. Даже если к власти придет неолиберал или неодемократ, все равно будет возвращение к старорежимному формату диктатуры и тоталитарному режиму с имперскими амбициями", — считает военный аналитик Александр Коваленко.

Напомним, что заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил мнение о том, что Россия будет продолжать военные действия против Украины, расположенной на территориях, которые Россия считает исторически своими. Он утверждает, что существование независимого украинского государства на этих территориях будет постоянно провоцировать возобновление военных конфликтов.