Що стоїть за погрозами Медведєва — експерти прокоментували небилиці путінської еліти

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв. Фото: росЗМІ

Політолог Володимир Фесенко та військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко прокоментували заяви заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва, який знову погрожував Україні та плів небилиці. За словами експертів, на такі заяви не варто зважати, адже вони спрямовані на залякування.

Про це йдеться в матеріалі ТСН.

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"Зараз я в Давосі на українських заходах. Вчора, коли була дискусія істориків, було згадано цей допис Медведєва. На мій погляд, дуже влучно й точно відреагував відомий український історик Ярослав Грицак. Він сказав, що насправді не варто вести дискусію з клінічним ідіотом. Я б сказав, з політичним ідіотом, на якого перетворився Дмитро Медведєв", — зазначив Володимир Фесенко.

За його словами, публікації Медведєва не можна аналізувати раціонально. Експерт пояснив мотивацію чиновника писати такі дописи — він намагається бути "пропутінським більше, ніж Путін". До того ж будь-які домовленості про мир з такими людьми як Медведєв неможливі.

"Але якщо вони (російська верхівка. — Ред.) будуть відчувати силу, здатність захисту самої України, підтримку України Заходом, то жодні із загроз, про які пише Медведєв, не стануть реальністю. Це буде істерика, не більше", — пояснив політолог.

Він наголошує на важливості підтримки України від західних та інших міжнародних партнерів, адже якщо Росія відчуватиме за нами силу, то не наважиться на нову агресію.

"Це цілком зрозуміло навіть без алкоголіка Медведєва, що ризики війни є і через 10 років, і через 20, і через 50, тому що Росія завжди мала хижацькі наміри щодо України. В цьому немає нічого дивного. Це не якесь попередження, яке не має аналогів у світі. Це історичний контекст подій між Росією та Україною. Залякування. Навіть якщо до влади прийде неоліберал чи неодемократ, однаково буде повернення до старорежимного формату диктатури та тоталітарного режиму з імперськими амбіціями", — вважає військовий аналітик Олександр Коваленко.

Нагадаємо, що заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв висловив думку про те, що Росія продовжуватиме воєнні дії проти України, розташованої на територіях, які Росія вважає історично своїми. Він стверджує, що існування незалежної української держави на цих територіях постійно провокуватиме відновлення військових конфліктів.