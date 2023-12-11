Что светит мобилизованному в ВСУ — рассказ военного

Сотрудники Центра инноваций и развития оборонных технологий МО. Фото: офис НАТО в Украине

Далеко не все мобилизованные украинцы попадут на фронт. В Вооруженных силах Украины есть большое количество вакансий в тылу, в некоторых случаях можно будет работать в офисе и жить дома.

Об этом рассказал основатель программы Kontra Application Security Training Дмитрий Козятинский, который сейчас служит в ВСУ в должности боевого медика в медицинской службе "Ульф".

Читайте также:

Не все уйдут на фронт

По словам Козятинского, распространенное мнение о том, что всех мобилизованных отправят на фронт штурмовать вражеские позиции или сидеть в окопах, держа линию обороны, — ошибочно.

"На самом деле большая часть ВСУ — это тыловые службы: материально-техническое обеспечение, делопроизводители, логисты, водители, IT и т.д.", — подчеркнул военный медик.

Поэтому мобилизованные украинцы вполне могут выбрать соответствующее занятие в Вооруженных силах Украины.

Служба в армии или дома

Важны, по словам Козятинского, любые гражданские навыки и знания, которые могут понадобиться в условиях пребывания в ВСУ.

"Знание базового английского или умение развернуть Starlink уже сильно выделит вас из толпы, а уверенные пользователи ПК, водители габаритного транспорта или искусные повара в армии на вес золота", — подчеркнул боевой медик.

Дмитрий Козятинский объяснил, что есть ряд специальностей, которые сразу заинтересуют командиров подразделений. В частности, в патронатных службах нужны корреспонденты, копирайтеры, фотографы и даже HR'ы. В штабах нужны разнообразные аналитики и люди с юридическим образованием и опытом работы.

Кроме того, в армии нужны психологи, которые будут работать в отделах морально-психологического обеспечения, и механики, которые будут проходить службу в ремонтных батальонах.

IT и ВСУ

А вот инженеры и работники IT-сферы могут даже не находиться в казармах, а жить дома и работать в офисах в Киеве.

"Конечно, senior developer не будет получать в армии рыночную зарплату, однако здесь можно "войти в айти" и заниматься действительно интересными проектами в разных сферах: разработка, кибербезопасность, OSINT, аналитика, big data, тестирование, проектный менеджмент, администрирование и прочее", — подчеркнул основатель программы Kontra Application Security Training.

Он также добавил, что инженеры в ВСУ необходимы для выполнения различных задач. Речь идет, в частности, о создании беспилотных аппаратов, роботизированных систем и т.п.

По словам Дмитрия Козятинского, в Израиле многие работники сферы IT именно из армии начали свою карьеру, позже, после демобилизации, создавая стартапы и интегрируясь в соответствующий бизнес.

Напомним, известный военный аналитик Евгений Дикий в интервью Новини.LIVE рассказал о трех шагах, которые помогут улучшить мобилизацию в Украине.