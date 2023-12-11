Що світить мобілізованому в ЗСУ — розповідь військового

Співробітники Центру інновацій та розвитку оборонних технологій МО. Фото: офіс НАТО в Україні

Далеко не всі мобілізовані українці потраплять на фронт. У Збройних силах України є велика кількість вакансій в тилу, у деяких випадках можна буде працювати в офісі і жити удома.

Про це розповів засновник програми Kontra Application Security Training Дмитро Козятинський, який зараз служить у ЗСУ на посаді бойового медика у медичній службі "Ульф".

Читайте також:

Не всі підуть на фронт

За словами Козятинського, розповсюджена думка про те, що усіх мобілізованих відправлять на фронт штурмувати ворожі позиції чи сидіти в окопах, тримаючи лінію оборони, — є помилковою.

"Насправді більша частина ЗСУ — це тилові служби: матеріально-технічне забезпечення, діловоди, логісти, водії, IT тощо", — наголосив військовий медик.

Тому мобілізовані українці цілком можуть обрати собі відповідне заняття у Збройних силах України.

Служба в армії чи удома

Важливими, за словами Козятинського, є будь-які цивільні навички і знання, які можуть знадобитися в умовах перебування у ЗСУ.

"Знання базової англійської чи вміння розгорнути Starlink вже сильно виділить вас із натовпу, а впевнені користувачі ПК, водії габаритного транспорту чи вправні кухарі у війську на вагу золота", — підкреслив бойовий медик.

Дмитро Козятинський пояснив, що є низка спеціальностей, які відразу зацікавлять командирів підрозділів. Зокрема, у патронатних службах потрібні кореспонденти, копірайтери, фотографи і навіть HR’и. У штабах потрібні різноманітні аналітики та люди з юридичною освітою та відповідним досвідом роботи.

Крім того, у армії потрібні психологи, які працюватимуть у відділах морально-психологічного забезпечення, та механіки, які проходитимуть службу у ремонтних батальйонах.

IT та ЗСУ

А от інженери та працівники IT-сфери можуть навіть не перебувати в казармах, а житимуть удома та працюватимуть у офісах в Києві.

"Звісно, senior developer не буде отримувати в армії ринкову зарплатню, проте тут можна "ввійти в айті" та займатись дійсно цікавими проєктами у різних сферах: розробка, кібербезпека, OSINT, аналітика, big data, тестування, проєктний менеджмент, адміністрування та інше", — підкреслив засновник програми Kontra Application Security Training.

Він також додав, що інженери в ЗСУ потрібні для виконання різноманітних завдань. Йдеться, зокрема, про створення безпілотних апаратів, роботизованих систем тощо.

За словами Дмитра Козятинського, в Ізраїлі багато працівників сфери IT саме з армії почали свою кар’єру, пізніше, після демобілізації, створюючи стартапи та інтегруючись у відповідний бізнес.

Нагадаємо, відомий військовий аналітик Євген Дикий у інтерв’ю Новини.LIVE розповів про три кроки, які допоможуть покращити мобілізацію в Україні.