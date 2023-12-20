Что нужно сделать перед мобилизацией — рассказ военного

Украинские военные. Фото: "АрміяInform"

Перед попаданием в ВСУ военнообязанные украинцы должны подготовиться физически. Прежде всего необходимо подготовить спину, а также приучить себя к ежедневным нагрузкам, в частности благодаря бегу.

Об этом рассказал основатель программы Kontra Application Security Training Дмитрий Козятинский, который сейчас служит в ВСУ в должности боевого медика в медицинской службе "Ульф".

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Тренируйте спину

По словам Козятинского, прежде всего подпадающий под мобилизацию мужчина почти начать заниматься спортом. На это есть практические причины.

"Независимо от места службы, вам, вероятно, придется часто поднимать и носить тяжелые вещи: цинки с БК, снаряды, собратьев, ваше снаряжение и т.д. Поэтому обязательно подготовьте спину", — подчеркнул военный медик.

Для этого, объяснил Дмитрий Козятинский, не стоит ходить в спортзал.

"По моему мнению, лучше для подготовки подойдут функциональные тренировки и кардио + гиперэкстензия или становая", — подчеркнул он.

Бег полезен, курение не бросайте

Кроме того, подчеркнул военный, следует начать бегать каждый день.

"Как ни странно, в армии очень трудно заставить себя что-то делать, поэтому попробуйте приучить себя к ежедневному движению и сделайте его привычкой", — объяснил Дмитрий Козятинский.

Вместе с тем он подчеркнул, что не стоит бросать курить: "Вы скоро попадете в максимально дискомфортную среду, поэтому зачем нагружать себя дополнительным стрессом?"

Напомним, известный военный аналитик Евгений Дикий в интервью Новини.LIVE рассказал о трех шагах, которые помогут улучшить мобилизацию в Украине.