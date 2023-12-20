Что нужно сделать перед мобилизацией — рассказ военного
Перед попаданием в ВСУ военнообязанные украинцы должны подготовиться физически. Прежде всего необходимо подготовить спину, а также приучить себя к ежедневным нагрузкам, в частности благодаря бегу.
Об этом рассказал основатель программы Kontra Application Security Training Дмитрий Козятинский, который сейчас служит в ВСУ в должности боевого медика в медицинской службе "Ульф".
Тренируйте спину
По словам Козятинского, прежде всего подпадающий под мобилизацию мужчина почти начать заниматься спортом. На это есть практические причины.
"Независимо от места службы, вам, вероятно, придется часто поднимать и носить тяжелые вещи: цинки с БК, снаряды, собратьев, ваше снаряжение и т.д. Поэтому обязательно подготовьте спину", — подчеркнул военный медик.
Для этого, объяснил Дмитрий Козятинский, не стоит ходить в спортзал.
"По моему мнению, лучше для подготовки подойдут функциональные тренировки и кардио + гиперэкстензия или становая", — подчеркнул он.
Бег полезен, курение не бросайте
Кроме того, подчеркнул военный, следует начать бегать каждый день.
"Как ни странно, в армии очень трудно заставить себя что-то делать, поэтому попробуйте приучить себя к ежедневному движению и сделайте его привычкой", — объяснил Дмитрий Козятинский.
Вместе с тем он подчеркнул, что не стоит бросать курить: "Вы скоро попадете в максимально дискомфортную среду, поэтому зачем нагружать себя дополнительным стрессом?"
Напомним, известный военный аналитик Евгений Дикий в интервью Новини.LIVE рассказал о трех шагах, которые помогут улучшить мобилизацию в Украине.
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