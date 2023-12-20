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Що треба зробити перед мобілізацією — розповідь військового

20 грудня 2023 23:39
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Що треба зробити перед мобілізацією — розповідь військового
Українські військові. Фото: "АрміяInform"
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Перед потрапляння до ЗСУ військовозобов’язані українці мають підготуватися фізично. Перш за все необхідно підготувати спину, а також привчити себе до щоденних навантажень, зокрема, завдяки бігу.

Про це розповів засновник програми Kontra Application Security Training Дмитро Козятинський, який зараз служить у ЗСУ на посаді бойового медика у медичній службі "Ульф".

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Тренуйте спину

За словами Козятинського, перш за все чоловік, який підпадає під мобілізацію, майже почати займатися спортом. На це є цілком практичні причини.

"Незалежно від місця служби, вам ймовірно доведеться часто підіймати та носити важкі речі: цинки з БК, снаряди, побратимів, ваше спорядження тощо. Тож обов’язково підготуйте спину", — наголосив військовий медик.

Для цього, пояснив Дмитро Козятинський, не варто іти в спортзал.

"На мою думку, найкраще для підготовки підійдуть функціональні тренування та кардіо + гіперекстензія чи станова", — наголосив він.

Біг корисний, паління не кидайте

Крім того, наголосив військовий, варто почати бігати щодня.

"Як не дивно, в армії дуже важко змусити себе щось робити, тож спробуйте привчити себе до щоденної руханки та зробіть її звичкою", — пояснив Дмитро Козятинський.

Разом з тим, він наголосив, що не варто кидати палити: "Ви скоро потрапите в максимально дискомфортне середовище, тож навіщо навантажувати себе додатковим стресом?"

Нагадаємо, відомий військовий аналітик Євген Дикий у інтерв’ю Новини.LIVE розповів про три кроки, які допоможуть покращити мобілізацію в Україні.

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