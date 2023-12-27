Что потеряла Россия после удара украинской ракеты по "Новочеркасску"

БДК "Новочеркасск", уничтоженный украинскими войсками. Фото: Википедия

Оккупационный контингент российской армии потерял после точного удара по Феодосии не только возможность высадки десанта в районе Одессы. Большой десантный корабль "Новочеркасск" уже использовался россиянами как замена Керченскому мосту во время опрокидывания войск и оружия в Крым.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил военный эксперт, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко.

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Часть крупной операции

По словам Игоря Романенко, сокрушительный удар по российскому большому десантному кораблю в порту Феодосия нельзя рассматривать как отдельное событие.

"Уничтожение крупного десантного корабля "Новочеркасск" можно и нужно оценивать как часть общего комплекса действий, направленного на уничтожение боеспособности Черноморского флота РФ", — подчеркнул экс-заместитель начальника Генштаба.

Что потеряла Россия в феодосийском порту

Игорь Романенко подчеркнул, что важность уничтожения "Новочеркасска" можно оценить в двух плоскостях.

Во-первых, оккупационный контингент потерял мощнейшую единицу Черноморского флота, которая могла бы участвовать в гипотетической десантной операции в районе Одессы.

"А от этой идеи Путин и военно-политическое руководство страны-агрессора, по крайней мере, на словах, не отказались", — напомнил Романенко.

Кроме того, добавил генерал-лейтенант украинской армии, судя по имеющейся неофициальной информации и видеозаписи взрыва, на борту БДК "Новочеркасск" был не только собственный небольшой боекомплект, но и ударные дроны Shahed, привезенные в Россию из Ирана.

"Поэтому потеря такого корабля является и серьезным ударом по логистическим возможностям РФ, учитывая, что Керченский мост так и не возобновил свою работу на полную мощность", — отметил бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ.

Напомним, на борту уничтоженного российского корабля "Новочеркасск" были иранские дроны Shahed. Оккупанты планировали использовать этот большой десантный корабль в операциях по захвату Одесской и Николаевской области.

Кроме того, на борту уничтоженного в Феодосии российского десантного корабля "Новочеркасск" мог находиться командир корабля. По состоянию на сегодняшний день связи с ним до сих пор нет.