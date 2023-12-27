Що втратила Росія після удару української ракети по "Новочеркаську"

ВДК "Новочеркаськ", знищений українськими військами. Фото: Вікіпедія

Окупаційний контингент російської армії втратив після влучного удару по Феодосії не тільки можливість висадки десанту в районі Одеси. Великий десантний корабель "Новочеркаськ" уже використовувався росіянами як заміна Керченському мосту під час перекидання військ та зброї в Крим.

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив військовий експерт, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко.

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Частина великої операції

За словами Ігоря Романенка, нищівний удар по російському великому десантному кораблю в порту Феодосія не можна розглядати як окрему подію.

"Знищення великого десантного корабля "Новочеркаськ" можна і треба оцінювати як частину загального комплексу дій, спрямованого на знищення боєздатності Чорноморського флоту РФ", — підкреслив ексзаступник начальник Генштабу.

Що втратила Росія у феодосійському порту

Ігор Романенко підкреслив, що важливість знищення "Новочеркаська" можна оцінити в двох площинах.

По-перше, окупаційний контингент втратив дуже потужну одиницю Чорноморського флоту, яка могла б брати участь у гіпотетичній десантній операції в районі Одеси.

"А від цієї ідеї Путін та військово-політичне керівництво країни-агресора, принаймні на словах, не відмовилися", — нагадав Романенко.

Крім того, додав генерал-лейтенант української армії, судячи із наявної неофіційної інформації та відеозапису вибуху, на борту ВДК "Новочеркаськ" був не тільки власний невеликий боєкомплект, а і ударні дрони Shahed, привезені до Росії із Ірану.

"Тому втрата такого корабля є і серйозним ударом по логістичних можливостях РФ, зважаючи на те, що Керченський міст так і не відновив свою роботу на повну потужність", — зазначив колишній заступник начальник Генштабу ЗСУ.

Нагадаємо, на борту знищеного російського корабля "Новочеркаськ" були іранські дрони Shahed. Окупанти планували використати цей великий десантний корабель в операціях із захоплення Одеської та Миколаївської області.

Крім того, на борту знищеного у Феодосії російського великого десантного корабля "Новочеркаськ" міг перебувати командир корабля. Станом на сьогодні зв'язку з ним досі немає.