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Вред окружающей среде от РФ составляет больше ВВП Латвии — детали

8 января 2024 10:39
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Вред окружающей среде от РФ составляет больше ВВП Латвии — детали
Пожар в лесу. Фото: freepik
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Ущерб окружающей среде от агрессии России составляет больше ВВП Латвии. В общем, российские оккупанты нанесли 59,7 млрд долларов ущерба украинской экологии. 

Об этом сообщили в Министерстве леса.

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В ведомстве рассказали, что россияне нанесли 59,7 млрд долларов ущерба окружающей среде Украины. В то же время отмечается, что это больше, чем ВВП Латвии, ведь в 2022 году эта сумма составляла 41,2 млрд долларов.

жаль украинской окружающей среде от войны
Ущерб украинской окружающей среде от войны. Фото: t.me/ministrles

Отмечается, что больше всего пострадала Донецкая область — там убытков 18,6 млрд долларов в настоящее время.

"Природа страдает даже в областях, которые находятся вдали от зоны боевых действий — вследствие ракетных/дроновых атак, разрушений и пожаров, которые из-за них возникают", — говорится в сообщении.

Напомним, в ноябре в результате продолжительной непогоды в Черном море на мель Тузловских лиманов выбросило много пищи для птиц. Поэтому в пределах природного парка находится более 50 тысяч видов пернатых.

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