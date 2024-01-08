Вред окружающей среде от РФ составляет больше ВВП Латвии — детали

Пожар в лесу. Фото: freepik

Ущерб окружающей среде от агрессии России составляет больше ВВП Латвии. В общем, российские оккупанты нанесли 59,7 млрд долларов ущерба украинской экологии.

Об этом сообщили в Министерстве леса.

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В ведомстве рассказали, что россияне нанесли 59,7 млрд долларов ущерба окружающей среде Украины. В то же время отмечается, что это больше, чем ВВП Латвии, ведь в 2022 году эта сумма составляла 41,2 млрд долларов.

Ущерб украинской окружающей среде от войны. Фото: t.me/ministrles

Отмечается, что больше всего пострадала Донецкая область — там убытков 18,6 млрд долларов в настоящее время.

"Природа страдает даже в областях, которые находятся вдали от зоны боевых действий — вследствие ракетных/дроновых атак, разрушений и пожаров, которые из-за них возникают", — говорится в сообщении.

Напомним, в ноябре в результате продолжительной непогоды в Черном море на мель Тузловских лиманов выбросило много пищи для птиц. Поэтому в пределах природного парка находится более 50 тысяч видов пернатых.