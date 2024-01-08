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Шкода довкіллю від РФ становить більше за ВВП Латвії — деталі

8 січня 2024 10:39
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Шкода довкіллю від РФ становить більше за ВВП Латвії — деталі
Пожежа в лісі. Фото: freepik
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Шкода довкіллю від агресії Росії становить більше за ВВП Латвії. Загалом російські окупанти завдали 59,7 млрд доларів збитків українській екології.

Про це повідомили в Міністерстві лісу

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У відомстві розповіли, що росіяни завдали 59,7 млрд доларів збитків довкіллю України. Водночас наголошується, що це більше, ніж ВВП Латвії, адже у 2022-му ця сума становила 41,2 млрд доларів.

шкода українському довкіллю від війни
Шкода українському довкіллю від війни. Фото: t.me/ministrles

Зазначається, що найбільше постраждала Донецька область — там збитків 18,6 млрд доларів на сьогодні. 

"Природа страждає навіть в областях, які знаходяться далеко від зони бойових дій — внаслідок ракетних/дронових атаки, руйнувань та пожеж, які через них виникають", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у листопаді внаслідок тривалої негоди у Чорному морі на мілину Тузлівських лиманів викинуло багато їжі для птахів. Через це у межах природного парку наразі перебуває понад 50 тисяч видів пернатих.

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