Шмыгаль назвал количество оборонных предприятий, которые пострадали от ударов России

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Почти 40 украинских оборонных предприятий пострадали от российских атак на территории Украины. Сейчас рассматриваются планы по восстановлению данных предприятий.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на Международном форуме оборонных индустрий, передает OBOZREVATEL.

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По словам Шмыгаля, несмотря на атаки, Украина продолжает увеличивать месячное производство вооружения и военной техники.

Шмыгаль подчеркнул, что 37 предприятий пострадали, и теперь обсуждаются дополнительные меры для их восстановления. Целью российского режима была демилитаризация Украины, но, тем не менее, страна продолжает наращивать производство военной продукции.

"Тот, кто посеял ветер, пожнет бурю", — отметил глава правительства.

Шмыгаль также сообщил, что Украина ведет сотрудничество со странами-партнерами по восстановлению западной военной техники и активно рассматривает возможность создания замкнутого цикла производства вооружения и боеприпасов на своей территории.

"Мы формируем совместные предприятия и сервисные центры, что помогает пошагово интегрировать украинский оборонно-промышленный комплекс в промышленные структуры стран-партнеров. Нам требуется больше, и именно поэтому по указанию президента Владимира Зеленского сегодня проводится этот форум", — добавил он.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский рассказал про первый Форум оборонных индустрий. По его словам, украинские производители смогли подписать 20 соглашений.