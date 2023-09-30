Шмыгаль назвал количество оборонных предприятий, которые пострадали от ударов России
Почти 40 украинских оборонных предприятий пострадали от российских атак на территории Украины. Сейчас рассматриваются планы по восстановлению данных предприятий.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на Международном форуме оборонных индустрий, передает OBOZREVATEL.
Оборонные предприятия Украины подверглись атакам со стороны РФ
По словам Шмыгаля, несмотря на атаки, Украина продолжает увеличивать месячное производство вооружения и военной техники.
Шмыгаль подчеркнул, что 37 предприятий пострадали, и теперь обсуждаются дополнительные меры для их восстановления. Целью российского режима была демилитаризация Украины, но, тем не менее, страна продолжает наращивать производство военной продукции.
"Тот, кто посеял ветер, пожнет бурю", — отметил глава правительства.
Шмыгаль также сообщил, что Украина ведет сотрудничество со странами-партнерами по восстановлению западной военной техники и активно рассматривает возможность создания замкнутого цикла производства вооружения и боеприпасов на своей территории.
"Мы формируем совместные предприятия и сервисные центры, что помогает пошагово интегрировать украинский оборонно-промышленный комплекс в промышленные структуры стран-партнеров. Нам требуется больше, и именно поэтому по указанию президента Владимира Зеленского сегодня проводится этот форум", — добавил он.
Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский рассказал про первый Форум оборонных индустрий. По его словам, украинские производители смогли подписать 20 соглашений.