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Шмигаль назвав кількість оборонних підприємств, які постраждали від ударів Росії

30 вересня 2023 21:37
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Шмигаль назвав кількість оборонних підприємств, які постраждали від ударів Росії
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Майже 40 українських оборонних підприємств постраждали від атак на території України. Наразі розглядаються плани щодо відновлення цих підприємств.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на Міжнародному форумі оборонних індустрій, повідомляє OBOZREVATEL.

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За словами Шмигаля, попри атаки, Україна продовжує збільшувати місячне виробництво озброєння та військової техніки.

Шмигаль наголосив, що 37 підприємств постраждали, і тепер обговорюються додаткові заходи щодо їх відновлення. Метою російського режиму була демілітаризація України, проте країна продовжує нарощувати виробництво військової продукції.

"Той, хто посіяв вітер, пожне бурю", — зазначив глава уряду.

Шмигаль також повідомив, що Україна співпрацює з країнами-партнерами з відновлення західної військової техніки та активно розглядає можливість створення замкнутого циклу виробництва озброєння та боєприпасів на своїй території.

"Ми формуємо спільні підприємства та сервісні центри, що допомагає покроково інтегрувати український оборонно-промисловий комплекс до промислових структур країн-партнерів. Нам потрібно більше, і саме тому за вказівкою президента Володимира Зеленського сьогодні проводиться цей форум", — додав він.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський розповів про перший Форум оборонних індустрій. За його словами, українські виробники змогли підписати 20 угод.

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