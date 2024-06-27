Министры безотлагательно совершат поездки в прифронтовые регионы

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: Кабмин

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в четверг, 27 июня, поручил министрам совершить ряд рабочих поездок в регионы. Это касается, в частности, прифронтовых областей.

Об этом Шмыгаль написал в Telegram.

Читайте также:

Поездки чиновников на фронт

"Во выполнение задания Президента поручил министрам безотлагательно совершить ряд рабочих поездок в регионы", — говорится в сообщении.

Так, особое внимание уделяется именно прифронтовым областям, а по итогам таких поездок будут заслушаны отчеты членов правительства по ситуации в ключевых сферах.

Речь идет о социальной сфере, энергетике, обороне, подготовке к учебному году, медицине, укрытиях, инфраструктуре и производстве.

"По итогам этой работы будем проводить региональные и выездные заседания правительства, на которых будут рассматриваться проблемные вопросы определенных областей", — добавил Шмыгаль.

Скриншот поста Шмыгаля

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донецкую область пригрозил чиновникам. Речь идет о тех, которые не бывали в прифронтовых громадах не менее полугода.

Также мы писали, что Зеленский заменил командующего Объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Юрия Содоля бригадным генералом Андреем Гнатовым.