Міністри невідкладно здійснять поїздки у прифронтові регіони

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: Кабмін

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у четвер, 27 червня, доручив міністрам здійснити низку робочих поїздок у регіони. Це стосується, зокрема, прифронтових областей.

Про це Шмигаль написав у Telegram.

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"На виконання завдання Президента доручив міністрам невідкладно здійснити низку робочих поїздок у регіони", — йдеться у повідомленні.

Так, особлива увага приділяється саме прифронтовим областям, а за підсумками таких поїздок будуть заслухані звіти членів уряду щодо ситуації у ключових сферах.

Йдеться про соціальну сферу, енергетику, оборону, підготовку до навчального року, медицину, укриття, інфраструктуру та виробництво.

"За підсумками цієї роботи будемо проводити регіональні та виїзні засідання уряду, на яких розглядатимуться проблемні питання визначених областей", — додав Шмигаль.

Скриншот допису Шмигаля

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський під час візиту на Донеччину пригрозив чиновникам. Йдеться про тих, які не бували у прифронтових громадах щонайменше пів року.

Також ми писали, що Зеленський замінив командувача Об’єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенанта Юрія Содоля на бригадного генерала Андрія Гнатова.