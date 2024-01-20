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Шольц и Сунак во время телефонного разговора обсудили поддержку Украины

20 января 2024 15:51
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Шольц и Сунак во время телефонного разговора обсудили поддержку Украины
Олаф Шольц и Риши Сунак. Фото: dpa/picture alliance
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с премьер-министром Риши Сунаком вечером 19 января. Лидеры стран обсудили, в частности, и поддержку Украины.

Об этом пишет Укринформ.

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По словам немецкого канцлера, с Сунаком они обсудили ситуацию в Украине и "согласились, что Украина должна и дальше получать существенную и постоянную поддержку в борьбе с российской агрессорской войной".

Известно, что ранее Шольц заявлял, что хотел бы, чтобы европейские страны-партнеры предоставили свои предложения по помощи Украине до 1 февраля, чтобы на встрече в Брюсселе можно было иметь общую картину и лучше скоординировать планы.

Также у него будет возможность согласовать планы поддержки Украины с Францией во время личной встречи с президентом Эмануэлем Макроном — он совершит визит в Берлин 22 января.

Отмечается, что в центре внимания переговоров, кроме украинского вопроса, будет подготовка специального заседания Европейского совета 1 февраля в Брюсселе и ситуация на Ближнем Востоке.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц во время телефонного разговора с президентом США Джо Байденом рассказал, сколько Германия выделит средств на военную помощь Украине. По его словам, в текущем году денежная поддержка составит более 7 миллиардов евро.

Также мы писали, что Бундестаг недавно отклонил предложение о поставках Украине дальнобойных ракет Taurus. Это решение было принято во время голосования, состоявшегося 17 января.

Однако, по словам заместителя председателя комитета по вопросам национальной безопасности Егора Чернева, ситуация выглядит несколько иначе.

Германия
Олаф Шольц
Риши Сунак
Великобритания
война в Украине

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