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Шольц та Сунак під час телефонної розмови обговорили підтримку України

20 січня 2024 15:51
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Шольц та Сунак під час телефонної розмови обговорили підтримку України
Олаф Шольц та Ріші Сунак. Фото: dpa/picture alliance
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Канцлер Німеччини Олаф Шольц провів телефонну розмову із прем'єр-міністром Ріші Сунаком увечері 19 січня. Лідери країн обговорили, зокрема, й підтримку України.

Про це пише Укрінформ.

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За словами німецького канцлера, із Сунаком вони обговорили ситуацію в Україні та "погодилися, що Україна має й надалі отримувати суттєву та постійну підтримку в боротьбі з російською агресорською війною".

Відомо, що раніше Шольц заявляв, що хотів би, аби європейські країни-партнери надали свої пропозиції щодо допомоги Україні до 1 лютого — щоб на зустрічі в Брюсселі можна було мати загальну картину та краще скоординувати плани.

Також у нього буде можливість узгодити плани щодо підтримки України із Францією під час особистої зустрічі з президентом Емануелем Макроном — він зробить візит у Берлін 22 січня.

Зазначається, що в центрі уваги переговорів окрім українського питання буде підготовка спеціального засідання Європейської ради 1 лютого в Брюсселі та ситуація на Близькому Сході.

Нагадаємо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц під час телефонної розмови з президентом США Джо Байденом розповів, скільки Німеччина виділить коштів на військову допомогу Україні. За його словами, цьогоріч грошова підтримка становитиме понад 7 мільярдів євро.

Також ми писали, що Бундестаг нещодавно відхилив пропозицію про постачання Україні далекобійних ракет Taurus. Це рішення було ухвалено під час голосування, яке відбулося 17 січня.

Проте, за словами заступника голови комітету з питань національної безпеки Єгора Чернєва, ситуація постає дещо інакше.

Німеччина
Олаф Шольц
Ріші Сунак
Велика Британія
війна в Україні

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