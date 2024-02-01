Шпионила за ВСУ — СБУ задержала сообщницу террористов "ДНР"

Сотрудники СБУ задержали коллаборантку. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины задержала сообщницу главы так называемого "народного совета ДНР". Она планировала стать продавщицей в прифронтовом магазине, чтобы шпионить за бойцами Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщили в СБУ.

Читайте также:

СБУ задержала участницу так называемой "ДНР"

Служба безопасности разоблачила в Донецкой области еще одну российскую шпионку. Фигурантка находилась на прямой связи с командиром спецподразделения Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ, дислоцирующимся на передовой.

По приказу врага женщина собирала разведданные о дислокации и перемещении украинских военных в районе Бахмута.

"Больше всего врага интересовали координаты ключевых опорных пунктов и огневых позиций подразделений ВСУ, участвующих в боевых операциях на восточном фронте", — сообщили в СБУ.

По имеющимся данным, разведывательные данные требовались ГРУ для подготовки диверсионных вылазок и корректировки ракетных ударов по боевым позициям украинских войск.

Также сотрудники СБУ обнаружили, что фигурантка дела знакома и периодически общается с предводителем так называемого "народного совета" террористической организации "ДНР" Артемом Жогой.

В телефонных разговорах фигурантка хвасталась ему тем, что сотрудничает с российской разведкой.

Планировала работать продавщицей

"Для максимального сбора разведывательных данных она планировала устроиться продавщицей в местный магазин недалеко от подразделения украинских защитников", — говорится в сообщении СБУ.

Сотрудники СБУ разоблачили враждебные намерения фигурантки и задержали ее в собственном доме. Ею оказалась жительница Краматорска, которая в соцсетях поддерживала вооруженную агрессию РФ. Именно поэтому она бросилась в глаза российскому ГРУ.

Фигурантка направляла разведывательные отчеты в виде текстовых файлов и скриншотов электронных карт с пометками украинских объектов.

Переписка изменнице с ее кураторами в ГРУ. Фото: СБУ

Коллаборантка обещает устроиться продавщицей. Фото: СБУ

Предательница выдает россиянам колонну ВСУ. Фото: СБУ

Во время обысков у задержанной изъяли мобильный телефон и компьютер, которые она использовала в разведывательно-подрывной деятельности.

Женщине сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности. Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит до 15 лет тюрьмы.

Ранее мы сообщали, что Служба безопасности Украины задержала агента ФСБ, готовившего прорыв российских ДРГ в Сумскую область. В настоящее время злоумышленник находится под стражей, ему грозит пожизненное заключение.

Напомним, что контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Днепре бывшего боевика террористической организации "ЛНР", работавшего на российскую Федеральную службу безопасности. Его обвиняют в шпионаже по расположению украинской противовоздушной обороны и подготовке к "эвакуации" в Луганск.