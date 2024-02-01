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Шпигувала за ЗСУ — СБУ затримала спільницю терорістив "ДНР"

1 лютого 2024 12:18
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Шпигувала за ЗСУ — СБУ затримала спільницю терорістив "ДНР"
Співробітники СБУ затримали колаборантку. Фото: СБУ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Служба безпеки України затримала спільницю очільника так званої "народної ради ДНР". Вона планувала стати продавчинею у прифронтовому магазині, щоб шпигувати за бійцями Збройних сил України.

Про це повідомили в СБУ.

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Служба безпеки викрила на Донеччині ще одну російську шпигунку. Фігурантка перебувала на прямому зв’язку з командиром спецпідрозділу Головного управління Генштабу Збройних сил РФ, який дислокується на передовій.

За наказом ворога жінка збирала розвіддані про дислокацію та переміщення українських військових у районі Бахмута.

"Найбільше ворога цікавили координати ключових опорних пунктів та вогневих позицій підрозділів ЗСУ, які беруть участь у бойових операціях на східному фронті", — повідомили в СБУ

За наявними даними, розвідувальні дані були потрібні ГРУ для підготовки диверсійних вилазок та коригування ракетних ударів по бойових позиціях українських військ.

Також працівники СБУ виявили, що фігурантка справи знайома і періодично спілкується з ватажком так званої "народної ради" терористичної організації "ДНР" Артемом Жогою.

У телефонних розмовах фігурантка вихвалялась йому тим, що співпрацює з російською розвідкою.

Планувала працювати продавчинею

"Для максимального збору розвідувальних даних вона планувала влаштуватись продавчинею до місцевого магазину неподалік підрозділу українських захисників", — говориться у повідомленні СБУ.

Співробітники СБУ викрили ворожі наміри фігурантки і затримали її у власному помешканні. Нею виявилась мешканка Краматорська, яка у соцмережах підтримувала збройну агресію РФ. Саме через це вона впала в око російському ГРУ.

Фігурантка направляла розвідувальні "звіти" у вигляді текстових файлів та скриншотів електронних карт з позначками українських об’єктів.

СБУ
Листування зрадниці з її кураторами в ГРУ. Фото: СБУ
СБУ
Колаборантка обіцяє влаштуватися продавчинею. Фото: СБУ
СБУ
Зрадниця видає росіянам колону ЗСУ. Фото: СБУ

Під час обшуків у затриманої вилучено мобільний телефон та комп’ютер, які вона використовувала у розвідувально-підривній діяльності.

Жінці повідомили про підозру у колабораційній діяльності. Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 15 років тюрми.

Раніше ми повідомляли, що Служба безпеки України затримала агента ФСБ, який готував прорив російських ДРГ на Сумщину. Наразі зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення.

Нагадуємо, що контррозвідка Служби безпеки України затримала у Дніпрі колишнього бойовика терористичної організації "ЛНР", який працював на російську Федеральну службу безпеки. Його звинувачують у шпигунстві за розташуванням української протиповітряної оборони та підготовці до "евакуації" в Луганськ.

СБУ
ДНР
війна
Україна
Колаборант

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