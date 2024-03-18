Сикорский заявил, что замороженные активы РФ лучше потратить на оборону Украины

Глава МИД Польши Радослав Сикорский. Фото: PolskieRadio

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что замороженные активы России следует потратить на оборону Украины. Раньше эти деньги предлагалось направить на восстановление.

Об этом пишет PAP в понедельник, 18 марта.

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Сикорский рассказал, что было получено политическое решение, хотя оно еще не юридическое, что проценты с российского капитала, замороженного странами ЕС, будут использованы в пользу Украины.

По его словам, Россия должна заплатить за последствия своей агрессии. Он считает, что необходимо "пойти дальше", чтобы агрессор заплатил за последствия своих действий.

"Поскольку мы уже знаем, что Россия не получит этих денег, пока не выплатит репарации Украине, лучше направить их на предотвращение последствий агрессии, на защиту Украины, а не только на ее восстановление", — добавил глава польского МИД.

Кроме того, Сикорский поддержал решение ЕС о выделении дополнительных 5 млрд евро на поддержку Украины в рамках инициативы Европейского фонда мира.

Напомним, что верхняя палата парламента Швейцарии поддержала передачу замороженных российских активов для Украины.

Также мы писали, что верховный представитель ЕС Жозеп Боррель высказал идею использования замороженных российских активов для закупки оружия для Украины и поддержки его обороноспособности.