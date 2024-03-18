Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Сикорский заявил, что замороженные активы РФ лучше потратить на оборону Украины arrow

Сикорский заявил, что замороженные активы РФ лучше потратить на оборону Украины

18 марта 2024 22:37
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Сикорский заявил, что замороженные активы РФ лучше потратить на оборону Украины
Глава МИД Польши Радослав Сикорский. Фото: PolskieRadio
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что замороженные активы России следует потратить на оборону Украины. Раньше эти деньги предлагалось направить на восстановление.

Об этом пишет PAP в понедельник, 18 марта.

Читайте также:

Замороженные активы РФ

Сикорский рассказал, что было получено политическое решение, хотя оно еще не юридическое, что проценты с российского капитала, замороженного странами ЕС, будут использованы в пользу Украины.

По его словам, Россия должна заплатить за последствия своей агрессии. Он считает, что необходимо "пойти дальше", чтобы агрессор заплатил за последствия своих действий.

"Поскольку мы уже знаем, что Россия не получит этих денег, пока не выплатит репарации Украине, лучше направить их на предотвращение последствий агрессии, на защиту Украины, а не только на ее восстановление", — добавил глава польского МИД.

Кроме того, Сикорский поддержал решение ЕС о выделении дополнительных 5 млрд евро на поддержку Украины в рамках инициативы Европейского фонда мира.

Напомним, что верхняя палата парламента Швейцарии поддержала передачу замороженных российских активов для Украины.

Также мы писали, что верховный представитель ЕС Жозеп Боррель высказал идею использования замороженных российских активов для закупки оружия для Украины и поддержки его обороноспособности.

санкции против России
Польша
активы
война в Украине
Россия

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться