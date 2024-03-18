Сікорський заявив, що заморожені активи РФ краще витратити на оборону України

Голова МЗС Польщі Радослав Сікорський. Фото: PolskieRadio

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що заморожені активи Росії варто витратити на оборону України. Раніше ці гроші пропонувалося спрямувати на відновлення.

Про це пише PAP у понеділок, 18 березня.

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Сікорський розповів, що було отримане політичне рішення, хоч воно ще не юридичне, що відсотки з російського капіталу, який був заморожений країнами ЄС будуть використані на користь України.

За його словами, Росія повинна заплатити за наслідки своєї агресії. Він вважає, що необхідно "піти далі", аби агресор заплатив за наслідки своїх дій.

"Оскільки ми вже знаємо, що Росія не отримає цих грошей, поки не виплатить репарації Україні, то краще спрямувати їх на запобігання наслідкам агресії, на захист України, а не лише на її відбудову", — додав голова польського МЗС.

Крім того, Сікорський підтримав рішення ЄС щодо виділення додаткових 5 млрд євро на підтримку України в рамках ініціативи Європейського фонду миру.

Нагадаємо, верхня палата парламенту Швейцарії підтримала передачу заморожених російських активів для України.

Також ми писали, що верховний представник ЄС Жозеп Боррель висловив ідею використання заморожених російських активів для закупівлі зброї для України та підтримки її обороноздатності.