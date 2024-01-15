Силы обороны нанесли удар по району сосредоточения личного состава врага, — Генштаб ВСУ

Боец ВСУ возле артиллерийского прицела. Фото иллюстративное: Генштаб ВСУ

Сегодня, 15 января, на фронте произошло 56 боевых столкновений. При этом украинская армия нанесла удар по району сосредоточения личного состава российских войск.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ.

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Как сообщается, в течение сегодняшних суток произошло 86 боевых столкновений. В общей сложности россияне нанесли один ракетный и 31 ракетный и авиаудар, совершили 51 обстрел из РСЗО по позициям ВСУ и населенным пунктам. В результате атак, к сожалению, есть раненые среди гражданского населения.

Также ВСУ остановили на ключевых участках фронта несколько продвигаемых атак российских войск:

Купянское направление — 2 атаки;

направление — 2 атаки; Лиманское направление — 12 атак;

направление — 12 атак; Бахмутское направление — 6 атак;

направление — 6 атак; Авдеевское направление — 16 атак;

направление — 16 атак; Марьинское направление — 11 атак;

направление — 11 атак; Запорожское направление — 2 атаки.

"Враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток противник совершил один безрезультатный штурм позиций наших войск", — говорится в сообщении.

В то же время в течение суток авиация ВСУ совершила авиаудары по 22 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и по одному зенитно-ракетному комплексу российских войск. Ракетные войска произвели впечатление района сосредоточения личного состава, трех артиллерийских средств и двух радиолокационные станции противника.

Напомним, что ранее вооруженные силы Украины уничтожили уже 370 тысяч российских захватчиков. Вместе с тем украинские защитники ликвидировали 840 военнослужащих армии России. Также в Генштабе объяснили, как отбирают украинских воинов для обучения за границей.