Сили оборони завдали удару по району зосередження особового складу ворога, — Генштаб ЗСУ

Боєць ЗСУ біля артилерійського прицілу. Фото ілюстративне: Генштаб ЗСУ

Сьогодні, 15 січня, на фронті сталося 56 бойових зіткнень. При цьому українська армія завдала удару по району зосередження особового складу російських військ.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Читайте також:

Удар по зосередженню росармійців та бойові зіткнення 15 січня

Як повідомляється, протягом сьогоднішньої доби відбулося 86 бойових зіткнень. Загалом росіяни завдали одного ракетного та 31 ракетний та авіаудар, здійснивши 51 обстріл з РСЗВ по позиціях ЗСУ та населених пунктах. Внаслідок атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення.

Також ЗСУ зупинили на ключових ділянках фронту декілька просувних атак російських військ:

Куп'янський напрямок — 2 атаки;

Лиманський напрямок — 12 атак;

Бахмутський напрямок — 6 атак;

Авдіївський напрямок — 16 атак;

Мар'їнський напрямок — 11 атак;

Запорізький напрямок — 2 атаки.

"Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи з плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив один безрезультатний штурм позицій наших військ", — йдеться в повідомленні.

Водночас протягом доби авіація ЗСУ здійснила авіаудари по 22 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по одному зенітно-ракетному комплексу російських військ. Ракетні війська здійснили враження району зосередження особового складу, трьох артилерійських засобів та двох радіолокаційних станцій противника.

Нагадаємо, що раніше Збройні сили України знищили вже 370 тисяч російських загарбників. Разом з тим, українські оборонці ліквідували 840 військовослужбовців армії Росії. Також у Генштабі пояснили, як відбирають українських воїнів для навчання за кордоном.