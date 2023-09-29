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Семь стран ЕС заказали боеприпасы для Украины через схему совместных закупок

29 сентября 2023 23:41
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Семь стран ЕС заказали боеприпасы для Украины через схему совместных закупок
Снабжение боеприпасов. Фото: defence-ua.com
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Семь стран Европейского Союза заказали артиллерийские снаряды для Украины. Это они сделали в рамках схемы закупок ЕС.

Об этом сообщает Reuters.

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Что известно о закупках

Как известно, такую схему создали в рамках плана, который имеет стоимость в два миллиарда евро. Его запустили в марте, чтобы доставить в Украину 1 млн артиллерийских снарядов и ракет в течении года.

"Некоторые официальные лица и дипломаты выразили скептицизм по поводу того, что цель будет достигнута, но эта инициатива ознаменовала значительный шаг в росте роли ЕС в оборонных и военных делах, вызванном войной в Украине", — отметили в материале.

Отмечается, что до этого момента закупки по обороне в основном были "прерогативой правительств 27 отдельных членов блока".

Заказы стран Европы

Как известно, именно семь государств уже обнародовали заказы на 155-мм боеприпасы по ускоренной процедуре EDA. Уже в ближайшие недели и месяцы могут появиться и другие заказы, например, для пополнения боеприпасов.

В свою очередь министерство обороны Литвы по запросу журналистов отметило, что она является одной из этих стран.

Соглашения были заключены на снаряды и компоненты, а именно:

  • детонаторы,
  • снаряды,
  • заряды,
  • капсюли.

Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал о рамочных контрактах на 2,4 млрд евро для производства боеприпасов. По его словам, они будут производиться для Украины и пополнение запасов стран-членов.

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