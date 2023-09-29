Сім країн ЄС замовили боєприпаси для України через схему спільних закупівель

Постачання боєприпасів. Фото: defence-ua.com

Сім країн Європейського Союзу замовили артилерійські снаряди для України. Це вони зробили в межах схеми закупівель ЄС.

Про це повідомляє Reuters.

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Що відомо про закупівлі

Як відомо, таку схему створили в рамках плану, який має вартість два мільярди євро. Його запустили в березні, аби доставити до України 1 млн артилерійських снарядів та ракет впродовж року.

"Деякі офіційні особи та дипломати висловили скептицизм щодо того, що ціль буде досягнута, але ця ініціатива ознаменувала значний крок у зростанні ролі ЄС в оборонних і військових справах, спричиненому війною в Україні", — зазначили у матеріалі.

Зазначається, що до цього моменту закупівлі щодо оборони переважно були "прерогативою урядів 27 окремих членів блоку".

Замовлення країн Європи

Як відомо, саме сім держав вже оприлюднили замовлення на 155-мм боєприпаси за прискореною процедурою EDA. Вже в найближчі тижні та місяці можуть з'явитися й інші замовлення, до прикладу, для поповнення боєприпасів.

Своєю чергою міністерство оборони Литви на запит журналістів зазначило, що вона є однією з цих країн.

Угоди були укладені на снаряди та компоненти, а саме:

детонатори,

снаряди,

заряди,

капсулі.

Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг розповів про рамкові контракти на 2,4 млрд євро для виробництва боєприпасів. За його словами, вони будуть виготовлятися для України та поповнення запасів країн-членів.