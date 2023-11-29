Сына Рамзана Кадырова назначили командиром стрелкового батальона РФ
Сын чеченского лидера Рамзана Кадырова 16-летний Адам назначен на службу в стрелковый батальон. Он станет командиром отряда, являющегося частью вооруженных сил Министерства обороны России.
Об этом сообщает REUTERS.
Назначение сына Кадырова на должность командира стрелкового батальона
Во вторник Адам Делимханов, возглавляющий чеченское подразделение российской национальной гвардии, а также депутат российского парламента, заявил, что молодого Кадырова назначили куратором или наблюдателем стрелкового батальона.
"Это назначение стало естественным результатом значительных заслуг Адама в отстаивании религиозных, семейных и культурных ценностей нашего народа", — сказал Делимханов.
Чеченский стрелковый батальон был создан в начале этого месяца, сообщают российские государственные СМИ. В настоящее время входит в состав войск Минобороны России.
Адам Кадыров жестоко избил заключенного
Адам Кадыров, которому на прошлой неделе исполнилось 16 лет и недавно был назначен главным охранником своего отца, стал звездой в социальных сетях. Его отец опубликовал видео, где подросток бьет руками и ногами заключенного, обвиняемого в сожжении Корана.
Видео вызвало широкое осуждение, в том числе со стороны некоторых прокремлевских поклонников жесткой линии. Рамзан Кадыров, верный соратник президента Владимира Путина, тогда заявил, что гордится своим сыном и уважает Адама за обретение "взрослых идеалов чести, достоинства и защиты своей религии".
Напомним, глава российской Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов наградил 16-летнего сына главаря Чечни Рамзана Кадырова Адама высшей госнаградой республики — орденом "За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой". Это уже третья награда подростка после того, как он жестоко избил заключённого.
Ранее мы писали, что известная социальная сеть Instagram заблокировала страницу 16-летнего сына лидера Чечни Рамзана Кадырова. Случилось это, вероятно, после публикации его последних постов.
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