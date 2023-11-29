Сына Рамзана Кадырова назначили командиром стрелкового батальона РФ

Рамзан Кадыров и его сын Адам. Фото: соцсети

Сын чеченского лидера Рамзана Кадырова 16-летний Адам назначен на службу в стрелковый батальон. Он станет командиром отряда, являющегося частью вооруженных сил Министерства обороны России.

Об этом сообщает REUTERS.

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Назначение сына Кадырова на должность командира стрелкового батальона

Во вторник Адам Делимханов, возглавляющий чеченское подразделение российской национальной гвардии, а также депутат российского парламента, заявил, что молодого Кадырова назначили куратором или наблюдателем стрелкового батальона.

"Это назначение стало естественным результатом значительных заслуг Адама в отстаивании религиозных, семейных и культурных ценностей нашего народа", — сказал Делимханов.

Чеченский стрелковый батальон был создан в начале этого месяца, сообщают российские государственные СМИ. В настоящее время входит в состав войск Минобороны России.

Адам Кадыров жестоко избил заключенного

Адам Кадыров, которому на прошлой неделе исполнилось 16 лет и недавно был назначен главным охранником своего отца, стал звездой в социальных сетях. Его отец опубликовал видео, где подросток бьет руками и ногами заключенного, обвиняемого в сожжении Корана.

Видео вызвало широкое осуждение, в том числе со стороны некоторых прокремлевских поклонников жесткой линии. Рамзан Кадыров, верный соратник президента Владимира Путина, тогда заявил, что гордится своим сыном и уважает Адама за обретение "взрослых идеалов чести, достоинства и защиты своей религии".

Напомним, глава российской Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов наградил 16-летнего сына главаря Чечни Рамзана Кадырова Адама высшей госнаградой республики — орденом "За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой". Это уже третья награда подростка после того, как он жестоко избил заключённого.

Ранее мы писали, что известная социальная сеть Instagram заблокировала страницу 16-летнего сына лидера Чечни Рамзана Кадырова. Случилось это, вероятно, после публикации его последних постов.