Сина Рамзана Кадирова призначили командиром стрілецького батальйону РФ

Рамзан Кадиров та його син Адам. Фото: соцмережі

Сина чеченського лідера Рамзана Кадирова 16-річного Адама призначено на службу в стрілецький батальйон. Він стане командиром загону, що є частиною збройних сил Міністерства оборони Росії.

Про це повідомляє REUTERS.

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Призначення сина Кадирова на посаду командира стрілецького батальйону

У вівторок Адам Делімханов, який очолює чеченський підрозділ російської національної гвардії, а також є депутатом російського парламенту, заявив, що молодого Кадирова призначили куратором або спостерігачем стрілецького батальйону.

"Це призначення стало природним результатом значних заслуг Адама у відстоюванні релігійних, сімейних і культурних цінностей нашого народу", — сказав Делімханов.

Чеченський стрілецький батальйон був створений на початку цього місяця, повідомляють російські державні ЗМІ. Зараз входить до складу військ Міноборони Росії.

Адам Кадиров жорстоко побив ув'язненого

Адам Кадиров, якому минулого тижня виповнилося 16 років і який нещодавно був призначений головним охоронцем свого батька, став зіркою в соціальних мережах. Його батько опублікував відео, де підліток б'є руками і ногами ув'язненого, звинуваченого в спаленні Корану.

Відео викликало широке засудження, в тому числі з боку деяких прокремлівських прихильників жорсткої лінії. Рамзан Кадиров, вірний соратник президента Володимира Путіна, тоді заявив, що пишається своїм сином і поважає Адама за набуття "дорослих ідеалів честі, гідності та захисту своєї релігії".

Нагадаємо, очільник російської Карачаєво-Черкесії Рашид Темрезов нагородив 16-річного сина ватажка Чечні Рамзана Кадирова Адама найвищою держнагородою республіки — орденом "За заслуги перед Карачаєво-Черкеською Республікою". Це уже третя нагорода підлітка після того, як він жорстоко побив ув'язненого.

Раніше ми писали, що відома соціальна мережа Instagram заблокувала сторінку 16-річного сина лідера Чечні Рамзана Кадирова. Сталося це, ймовірно, після публікації його останніх постів.