Синегубов рассказал, сколько детей нуждаются в эвакуации на Харьковщине

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Фото: Харьковская ОВА

В рамках принудительной эвакуации из Купянского района в безопасные места осталось эвакуировать 55 детей. В данный момент подальше от зоны боевых действий было вывезено 236 детей.

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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"Из Купянщины уже эвакуировали 236 детей. Эвакуация идет тяжело, поскольку некоторые семьи настроены оставаться, однако мы продолжаем подчеркивать, что стоит выезжать. Другого пути не будет, наша задача — вывезти из опасных направлений детей", — подчеркнул Олег Синегубов.

Также начальник Харьковской ОВА рассказал, что в настоящее время агрессор использует на Купянском направлении тяжелую технику.

"Враг выбрал приоритетным Купянское направление и его цель — любыми целями достичь результата. По информации нашей военной разведки, завезены дополнительные боекомплекты, проведена очередная ротация. За сутки наши воины отразили 7 вражеских штурмовых атак по этому направлению и дальше держат оборонные позиций. Мы также анализируем действия врага, пополняем резервы и усиливаем фортификационные сооружения", — сказал Олег Синегубов.

Ранее мы сообщали, что за прошедшие сутки российские оккупанты обстреливали населенные пункты Изюмского, Чугуевского и Купянского районов Харьковской области. Также враг атаковал автомобиль со стражами порядка, однако им удалось спастись.

Напомним, что в последнее время на Купянском направлении оккупанты увеличили количество обстрелов. Враг, вероятно, решил проблему с дефицитом снарядов.