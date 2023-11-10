Синєгубов розповів, скільки дітей потребують евакуації на Харківщині

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Фото: Харківська ОВА

У рамках примусової евакуації з Куп’янського району в безпечні місця залишилося евакуювати 55 дітей. Наразі подалі від зони бойових дій було вивезено 236 дітлахів.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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"З Куп’янщини вже евакуювали 236 дітей. Евакуація йде важко, оскільки деякі сім’ї налаштовані залишатися, однак ми продовжуємо наголошувати на тому, що варто виїжджати. Іншого шляху не буде, наше завдання — вивезти з небезпечних напрямків дітей", — наголосив Олег Синєгубов.

Також начальник Харківської ОВА розповів, що наразі агресор використовує на Куп'янському напрямку важку техніку.

"Ворог обрав пріоритетним Куп’янський напрямок, і його мета – будь-якими цілями досягти результату. За інформацією нашої військової розвідки, завезено додаткові боєкомплекти, проведено чергову ротацію. За добу наші воїни відбили сім ворожих штурмових атак по цьому напрямку і далі тримають оборонні позиції. Ми також аналізуємо дії ворога, поповнюємо резерви і посилюємо фортифікаційні споруди", — сказав Олег Синєгубов.

Раніше ми повідомляли, що впродовж минулої доби російські окупанти обстрілювали населені пункти Ізюмського, Чугуївського та Куп’янського районів Харківської області. Також ворог атакував автомобіль з правоохоронцями, проте їм вдалося врятуватися.

Нагадуємо, що останнім часом на Куп'янському напрямку окупанти збільшили кількість обстрілів. Ворог, ймовірно, вирішив проблему з дефіцитом снарядів.