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Синєгубов розповів, скільки дітей потребують евакуації на Харківщині

10 листопада 2023 19:12
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Синєгубов розповів, скільки дітей потребують евакуації на Харківщині
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Фото: Харківська ОВА
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У рамках примусової евакуації з Куп’янського району в безпечні місця залишилося евакуювати 55 дітей. Наразі подалі від зони бойових дій було вивезено 236 дітлахів.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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В Куп'янському районі триває евакуація дітей 

"З Куп’янщини вже евакуювали 236 дітей. Евакуація йде важко, оскільки деякі сім’ї налаштовані залишатися, однак ми продовжуємо наголошувати на тому, що варто виїжджати. Іншого шляху не буде, наше завдання — вивезти з небезпечних напрямків дітей", — наголосив Олег Синєгубов.

Також начальник Харківської ОВА розповів, що наразі агресор використовує на Куп'янському напрямку важку техніку.

"Ворог обрав пріоритетним Куп’янський напрямок, і його мета – будь-якими цілями досягти результату. За інформацією нашої військової розвідки, завезено додаткові боєкомплекти, проведено чергову ротацію. За добу наші воїни відбили сім ворожих штурмових атак по цьому напрямку і далі тримають оборонні позиції. Ми також аналізуємо дії ворога, поповнюємо резерви і посилюємо фортифікаційні споруди", — сказав Олег Синєгубов.

Раніше ми повідомляли, що впродовж минулої доби російські окупанти обстрілювали населені пункти Ізюмського, Чугуївського та Куп’янського районів Харківської області. Також ворог атакував автомобіль з правоохоронцями, проте їм вдалося врятуватися.

Нагадуємо, що останнім часом на Куп'янському напрямку окупанти збільшили кількість обстрілів. Ворог, ймовірно, вирішив проблему з дефіцитом снарядів.

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