Сырский обсудил с генералом Каволи усиление украинской ПВО и военную помощь

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: t.me/osirskiy

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский провел разговор с Верховным главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, Командующим вооруженными силами Соединенных Штатов Америки, генералом Кристофером Каволи. В частности, они обсудили усиление украинской противовоздушной обороны.

Об этом Александр Сырский сообщил в Telegram в понедельник, 26 августа.

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Сырский рассказал о ситуации и ходе боевых действий на разных направлениях фронта.

"Поблагодарил за оказанную военную помощь. Обозначил наши основные потребности, в том числе боеприпасы, военную технику и другое вооружение" , — сообщил он.

Стороны обсудили вопросы усиления украинской ПВО, защиты городов и критической инфраструктуры от постоянных террористических атак российских оккупантов.