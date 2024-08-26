Сырский обсудил с генералом Каволи усиление украинской ПВО и военную помощь

Сырский обсудил усиление украинской ПВО с генералом Каволи
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский провел разговор с Верховным главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, Командующим вооруженными силами Соединенных Штатов Америки, генералом Кристофером Каволи. В частности, они обсудили усиление украинской противовоздушной обороны.
Об этом Александр Сырский сообщил в Telegram в понедельник, 26 августа.
Разговор Сырского с Каволи
Сырский рассказал о ситуации и ходе боевых действий на разных направлениях фронта.
"Поблагодарил за оказанную военную помощь. Обозначил наши основные потребности, в том числе боеприпасы, военную технику и другое вооружение" , — сообщил он.
Стороны обсудили вопросы усиления украинской ПВО, защиты городов и критической инфраструктуры от постоянных террористических атак российских оккупантов.
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