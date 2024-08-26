Сирський обговорив з генералом Каволі посилення української ППО та військову допомогу

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: t.me/osirskiy

Головнокомандувач Збройними силами України Олександр Сирський провів розмову з Верховним головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, Командувачем збройних сил Сполучених Штатів Америки, генералом Крістофером Каволі. Зокрема, вони обговорили посилення української протиповітряної оборони.

Про це Олександр Сирський повідомив у Telegram у понеділок, 26 серпня.

Читайте також:

Розмова Сирського з Каволі

Сирський розповів про ситуацію та хід бойових дій на різних напрямках фронту.

"Подякував за надану військову допомогу. Окреслив наші основні потреби, зокрема щодо боєприпасів, військової техніки та іншого озброєння", — повідомив він.

Сторони обговорили питання посилення української ППО, захист міст та критичної інфраструктури від постійних терористичних атак російських окупантів.