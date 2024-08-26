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Сирський обговорив посилення української ППО з генералом Каволі

26 серпня 2024 20:09
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Сирський обговорив з генералом Каволі посилення української ППО та військову допомогу
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: t.me/osirskiy
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Головнокомандувач Збройними силами України Олександр Сирський провів розмову з Верховним головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, Командувачем збройних сил Сполучених Штатів Америки, генералом Крістофером Каволі. Зокрема, вони обговорили посилення української протиповітряної оборони.

Про це Олександр Сирський повідомив у Telegram у понеділок, 26 серпня.

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Сирський розповів про ситуацію та хід бойових дій на різних напрямках фронту.

"Подякував за надану військову допомогу. Окреслив наші основні потреби, зокрема щодо боєприпасів, військової техніки та іншого озброєння", — повідомив він.

Сторони обговорили питання посилення української ППО, захист міст та критичної інфраструктури від постійних терористичних атак російських окупантів.

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Допис Сирського. Фото: скриншот

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