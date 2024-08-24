Сырский наградил медалями участников операции в Курской области

Александр Сырский награждает десантника. Фото: Telegram Александра Сырского

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский наградил медалями участников боев в Курской области. Среди награжденных военнослужащих — бойцы 80-й отдельной Галицкой десантно-штурмовой бригады и не только.

Об этом он заявил в своем Telegram-канале в субботу, 24 августа.

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Десантники на построении. Источник: Telegram Александра Сырского

Как заявил главком, мероприятие приурочено ко Дню Независимости Украины.

Десантники на построении. Источник: Telegram Александра Сырского

"Наградил наших храбрых защитников и защитниц за активные действия на Курском направлении. Благодаря вам сохранены тысячи жизней гражданских граждан в приграничных районах", — не скрывает гордости Сырский.