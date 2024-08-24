Сирський нагородив медалями учасників операції в Курській області

Олександр Сирський нагороджує десантника. Фото: Telegram Олександра Сирського

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський нагородив медалями учасників боїв у Курській області. Серед нагороджених військовослужбовців — бійці 80 окремої Галицької десантно-штурмової бригади та не тільки.

Про це він заявив у своєму Telegram-каналі у суботу, 24 серпня.

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Десантники на шикуванні. Джерело: Telegram Олександра Сирського

Як заявив головком, захід приурочено до Дня Незалежності України.

Десантники на шикуванні. Джерело: Telegram Олександра Сирського

"Нагородив наших хоробрих захисників і захисниць за активні дії на Курському напрямку. Завдяки вам збережені тисячі життів цивільних громадян у прикордонних районах", — не ховає гордості Сирський.